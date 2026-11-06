Станислав Генчев: Не ни достигна завършващият удар

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев не скри разочарованието от начина, по който неговият отбор е допуснал изравнителното попадение в края на мача срещу Дунав (Русе), с което "драконите" спечелиха точка при визитата си на стадион "Христо Ботев", въпреки че "канарчетата" отправиха общо над 20 удара към вратата на Георги Китанов.

"Не ни достигна завършващият удар, защото при толкова създадени чисти голови положения отбелязахме само един гол и то в 84-ата минута. Можеше много по-рано да отбележим гол, който да отвори още повече мача. Въпреки това, усилията ни бяха възнаградени. Най-много ме е яд за начина, по който допуснахме изравнителния гол - в края на мача, когато имаме преднина по такъв елементарен начин допуснахме контраатака пред нашата врата. Направихме три много груби тактически грешки при изравнителния гол на Дунав. Цял мач доминирахме, създадохме много положения, бяхме агресивни, пресирахме - всичко, което трябва да правим, го правехме, освен завършващия удар. Най-важно беше да спечелим този мач, но за голямо съжаление след толкова добра игра мачът завърши наравно", не скри разочарованието си наставникът на "канарчетата".

"Може би последва голямо успокоение, а не трябва да става така. Отбор, който гони високи цели, не може да допуска по такъв елементарен начин да му бъде изравнено в края на мача", допълни Станислав Генчев.