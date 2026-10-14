Стефка Костадинова: Ще помагам на Весела Лечева и БОК с каквото мога

Легендата на родната лека атлетика и бивш председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова застана пред медиите след края на Общото събрание на централата - първото, откакто тя не е пълноправен председател на БОК, и първо след края на съдебните драми около властта.

Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) започна малко след 15:00 часа в столичен хотел с финансов отчет за дейността на централата през годината, До кворум се стигна, след като от 86 членове на събранието, 51 се регистрираха. Отчетът беше единодушно приет, включително и от Стефка Костадинова, която присъства на Общото събрание като индивидуален член.

"Много спокойно премина Общо отчетното събрание, така трябва да бъде. Неслучайно дадох пълномощно на г-жа Весела Лечева, за да може да работи Българският олимпийски комитет. Бях много доволна. Беше дадена нова сграда, за нея съм се борила много години, но тя беше дадена на "Америка за България". БОК заслужава този свой нов дом. Пожелавам им успех, поздравявам всички шампиони - Тервел, Лора, които взеха медали в Милано-Кортина 2026. Сега предстоят Летни олимпийски игри в Дакар, стискаме им палци, като олимпийска шампионка знам какво им е", започна Костадинова.

Тя беше категорична след словата си в края на събранието, че е готова да помага на БОК с каквото може.

"Да, абсолютно всичко остава в миналото. Винаги, с каквото мога, ще помагам на спорта, на олимпизма. Аз съм и в комисия. Чухте одитора. За 2025 г., както знаете, беше спряно финансирането от МОК. Дефакто БОК работеше благодарение на дарения. Новото ръководство пътуваше в Милано-Кортина, в Скопие. Винаги БОК влиза в някакъв дефицит и почти винаги теглим овърдрафт. В най-скоро време документите са налични и ще бъдат дадени на БОК", поясни още Костадинова.

Дългогодишната лекоатлетка коментира скандала с генералния секретар на БОК Данаил Димов.