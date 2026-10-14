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Весела Лечева: Днес дадохме ход на една нормалност в олимпийското движение

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Спорт
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Председателят на Българския олимпийски комитет е категорична, че не иска да се връща повече назад.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
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Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева застана пред медиите след края на Общото събрание на централата - първото, откакто тя е пълноправен председател на БОК, и първо след края на съдебните драми около властта.

Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) започна малко след 15:00 часа в столичен хотел с отчет за дейността на централата през годината, До кворум се стигна, след като от 86 членове на събранието, 51 се регистрираха.

Председателят на БОК Весела Лечева отбеляза успехите на медалистите ни от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. В италианския зимен център Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон) завоюваха бронзови отличия, като благодари още веднъж на спортното министерство за предоставената нова сграда, в която ще се помещава седалището на БОК.

Същинската част на събранието стартира с финансов отчет. Той беше единодушно приет, включително и от Стефка Костадинова, която присъства на Общото събрание като индивидуален член.

"Аз смятам, че това беше една решаваща стъпка към нормалност в олимпийското движение. И предишното мина спокойно, но това даде ход на бъдещото ръководство да реализира всички свои идеи и цели, които представи като програма миналата година. Изключително съм доволна, благодарих на всички участници, на членовете на Българския олимпийски комитет за активното участие през тази година, за да можем да реализираме всички наши идеи", започна Лечева.

Тя беше категорична, че не иска да се връща повече назад.

"Чухте програмата и дейността, която извърши новото ръководство. Няма да се връщаме назад. Надявам се всеки да си е взел поука по отношение на своите отговорни функции. Като една от най-влиятелните организации в управлението на спорта, трябва да бъдем прозрачни, отговорни и най-вече отчетни. Много активни и на висотата на Българския олимпийски комитет, която заслужава. Всички онези дефицити, които бяха отчетени и тепърва заедно със старото ръководство трябва да се изчистят. Всички дългове, изговорено беше много и на предишното заседание на Изпълнителното бюро. Нека днешният ден да го запомним с най-хубавите моменти от тази година", допълни Лечева.

Общото събрание днес завърши с реч на Стефка Костадинова, в която тя пожела успех на Лечева и заяви, че е готова да помогне, с каквото може.

"Надявам се г-жа Стефка Костадинова да е искрена, така завърши и предишното Общо събрание. Всяка една казана дума да бъде дадена с нужното откровение, честност и ангажираност към българския спорт. Надявам се, че всеки си е взел наистина поука от всички онези процеси, които се случват в спортното движение. Това не се случваше само с БОК, но и с други федерации. Такива практики затормозяват спорта и най-вече страдат нашите състезатели и треньори. Всички, които имат мечти да се подготвят максимално добре и да спечелят медали на големи състезания. Тези негативни практики трябва да бъдат спрени. Има огромен потенциал за работа, изключително полезни предложения от професор Лозан Митев, които да реализираме по най-добрия начин през следващата 2027 година", завърши председателят на БОК.

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#Весела Лечева

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