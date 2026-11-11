Стоян Орманджиев пред БНТ: Маркус Гиздол вдъхна увереност на ЦСКА, постоянството ще бъде ключът към титлата

ЦСКА демонстрира впечатляваща форма под ръководството на Маркус Гиздол, след като победи Лудогорец с 2:0, ЦСКА 1948 с 3:2 и Левски с 3:0 във Вечното дерби. Успехите срещу преките конкуренти засилиха амбициите на "червените“ за шампионската титла и показаха положителната промяна в представянето на отбора след пристигането на германския специалист.

За възхода на ЦСКА, работата на Гиздол, европейското представяне и бъдещето на клуба пред спортния сайт на БНТ говори бившият изпълнителен директор на "армейците" Стоян Орманджиев.

Той коментира още мащабните инвестиции на Валтер Папазки, изграждането на новия стадион "Българска армия“, съдийството и необходимите промени в управлението на българския футбол. Орманджиев не подмина и проблемите на националния отбор преди последните два двубоя от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония, като изрази позицията си и за евентуалното назначаване на чуждестранен селекционер.

- Г-н Орманджиев, ЦСКА постигна втора поредна категорична победа през сезона над Левски във Вечното дерби. Какво според Вас реши сблъсъка и може ли този успех да се окаже повратен момент в битката за шампионската титла?

- Напълно съм съгласен с определението "категорична победа“. Резултатът 3:0 напълно точно отразява събитията на терена и разликата в нагласата и мотивацията на двата отбора в мача. Именно настройката и подготовката на ЦСКА, и в частност на старши треньора Маркус Гиздол и неговия щаб, бяха в основата на успеха. "Червените“ футболисти изиграха мача тактически перфектно, пределно мобилизирани и съсредоточени, докато Левски смяташе, че ще вземе мача по инерция и без да се напряга кой знае колко.

Със сигурност една такава победа срещу вечния съперник дава огромен импулс. А и дойде в много точен момент - преди паузата в шампионата. В следващите седмици настроението в лагера на "армейците“ ще е приповдигнато, докато при "сините“ ще има известно напрежение. Това, макар и в сравнително ранен етап от първенството, неминуемо ще се отрази и в ставките за бъдещ шампион.

- Маркус Гиздол вече успя да победи Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948 - всички останали представители на топ 4. Какво промени германският специалист в ЦСКА и виждате ли в негово лице треньора, който може да върне шампионската титла на "Българска армия“?

– Доста обещаващо и позитивно начало във вътрешното първенство. Това са победи срещу преки конкуренти и са с двойна стойност. Видимо е, че футболистите са доста уверени, знаят какво правят и са наясно какво се изисква от тях на терена. Според мен това е най-важната промяна в краткосрочен план, която можем да припишем на Гиздол.

Почти няма експерименти и залитания. Разчита се изключително много на дисциплината при изпълнението на треньорските указания. Физически също стоим много добре. Тук трябва да отбележим и заслугата на Христо Янев и неговия щаб, защото си личи, че е работено добре в подготовката. Като цяло през последните две години клубът инвестира доста в уреди, подобрения и нововъведения във възстановяването, както и в обслужващ персонал.

Относно амбициите и дългосрочните резултати - тепърва ще видим работата на Гиздол и щаба му.

Много важно и показателно ще бъде дали ЦСКА ще се справя толкова успешно и срещу отбори, които ще играят доста по-дефанзивно. Лошите терени също ще са проблем, въпреки че в състава вече има доста респектиращи физически футболисти. Ще видим и как ще се подходи в селекцията през зимата. Твърде много условности има към днешна дата. Според мен най-вече постигането на постоянство ще бъде ключът към титлата.

- Европейската кампания на ЦСКА премина през загубата от Монако в София, равенството с Нордселанд и поражението от Панатинайкос. Как оценявате представянето на "червените“ и какво все още разделя отбора от по-сериозни успехи в Европа?

- Силни игри и достойно представяне срещу много силни съперници.

Монако е сред лидерите във Франция, Панатинайкос е лидер в силното гръцко първенство и в Лигата на конференциите, а Нордселанд е неудобен съперник, особено когато му гостуваш. ЦСКА показа много смело поведение и смятам, че има реален шанс да продължи напред в турнира. Липсата на повече точки отдавам единствено на тежката програма досега.

- Като бивш изпълнителен директор познавате добре процесите в клуба. Как оценявате изграждането на новия стадион "Българска армия“ и инвестициите на Валтер Папазки? Може ли новата инфраструктура да постави основите на дългосрочното развитие на ЦСКА?

- Убеден съм, че да. Инвестициите, които се направиха и продължават да се правят, говорят само и единствено за много сериозна основа и амбиция в дългосрочен план. Стадионът е супермодерен, базата на Панчарево се подобрява с всеки изминал ден, а работата по изграждането на детско-юношеската школа не спира.

Всичко това е изключително показателно за желанието и намерението на собственика да не жали средства, докато не направи ЦСКА номер едно във всеки един компонент.

- След Вечното дерби (3:0) и сблъсъка с ЦСКА 1948 от 11-ия кръг (3:2) спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев отправи остри критики към съдийството. Споделяте ли неговата позиция и смятате ли, че съдийските решения могат да окажат влияние върху битката за шампионската титла?

- Недоволни от съдийството винаги ще има и грешки ще се допускат, колкото и да навлиза технологията. Много важно е грешките да не са само в едната или другата посока.

Имаше отделни съдийски решения в тези два мача, а и не само, които откровено бяха странни, и смятам, че реакцията на Валентин Илиев беше правилна и навременна.

- Критиките към БФС от трите водещи отбора (Левски, Лудогорец и ЦСКА) поставят и по-широкия въпрос за управлението на българския футбол. Как оценявате работата на централата и какво трябва да се промени, за да има повече прозрачност, равнопоставеност и доверие от страна на клубовете?

- Колкото по-рано федерацията и Професионалната футболна лига си разпределят администрирането и управлението на българския футбол, толкова по-добре. БФС трябва приоритетно да се занимава с националните отбори, аматьорския футбол и стратегиите за развитие на детско-юношеските школи.

От своя страна ПФЛ трябва да поеме професионалния футбол и да работи активно с всички клубове именно в посока прозрачност и равнопоставеност, както и да изгради доверие от страна на клубовете, а и между тях самите. Срещи, реални действия и решения, съвместна работа относно етиката и взаимоотношенията с представителите на професионалните клубове... И нещата ще се получат.

- Вие сте били част от управлението на ЦСКА и познавате клуба отвътре. Каква е най-голямата промяна, която виждате днес?

– Най-вече разликата е в мащаба и размаха на управлението и средствата, които се влагат. Тя все още най-видимо се вижда инфраструктурно, но познавайки процесите и хората вътре в клуба, аз съм убеден и в постигането на високи спортно-технически резултати в близко и далечно бъдеще. В ЦСКА има сигурност и устойчивост.

- На България предстоят последните два мача от Лигата на нациите, срещу Исландия и Естония. Как оценявате състоянието на националния отбор и какви са очакванията Ви за тези срещи? Притеснява ли Ви и фактът, че сред повиканите футболисти има само един представител на ЦСКА и Левски - Теодор Иванов?

- Генералната оценка за състоянието на националния отбор е реалната и болезнена картинка в момента. Трето място в група с Исландия, Естония и Люксембург в Лига C и треперене дали няма да загубим в следващите мачове и да завършим трети или още по-зле - последни в групата. Отдавна не сме конкурентоспособни на големите, а напоследък дори и на средните по сила европейски отбори.

Все пак аз оставам с надеждата, че нашите футболисти ще повторят представянето срещу Люксембург от последния мач като гости и се надявам срамната игра от предишните три мача в групата да не се повтаря повече.

Относно липсата на футболисти от ЦСКА и Левски в националния отбор, или по-точно присъствието на само един, това не е проблем от днес или от вчера и не ме изненадва. Но тук фокусът по-скоро трябва да падне върху работата на самите клубове с млади и не толкова млади български играчи.

В този ред на мисли ми се иска да поздравя най-вече футболен клуб Арда и в голяма степен също Славия и Ботев Враца, защото там българските играчи са мнозинство и отборите се представят по-добре от други, пълни с чужденци.

- Ръководството на БФС обмисля назначаването на чуждестранен селекционер. Смятате ли, че подобна промяна може да подобри облика и резултатите на националния отбор? Какъв треньор е необходим на България в настоящата ситуация?

- С оглед на тенденциите в европейския, а и в световния футбол, според мен с треньор от Испания, Германия, Португалия или Италия ще имаме шанс това да се случи. Да, знам, че се търси чуждестранен треньор, и при всички положения не трябва да се бърза с вземането на решение при избора на нов национален селекционер.