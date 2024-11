Светът за изборите в САЩ

Световните лидери и политици поздравиха Доналд Тръмп за прогнозните резултати след изборите в САЩ.

“Най-голямото завръщане в политическата история на САЩ! Поздравления за президента @realDonaldTrump за огромната му победа. Така необходима победа за света!”, написа в профила си в Eкс Виктор Орбан.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

“Поздравления за @realDonaldTrump за изборната победа. Съединените щати са важен стратегически партньор за Австрия. Очакваме с нетърпение по-нататъшното разширяване и укрепване на нашите трансатлантически отношения, за да се справим заедно успешно с глобалните предизвикателства", написа в профила си в Екс австрийският канцлер Карл Нехамер.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

И Еманюел Макрон поздрави Доналд Тръмп за прогнозните резултати от изборите в САЩ. Ето какво написа в профила си в Екс.

“Поздравления, президент Доналд Тръмп. Готови сме да работим заедно, както успяхме и преди в продължение на четири години. С твоите убеждения и с моите. С уважение и амбиция. За повече мир и просперитет”.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Володимир Зеленски изрази поздравления към Доналд Тръмп така:

"Спомням си страхотната ни среща с президента Тръмп през септември, когато обсъдихме подробно Украйна-САЩ. стратегическо партньорство, Плана за победа и начините за прекратяване на руската агресия срещу Украйна. Оценявам ангажимента на президента Тръмп и неговия подход „мир чрез сила“ в глобалните дела. Точно това е принципът, който на практика може да доближи Украйна до справедлив мир. Надявам се, че заедно ще го приложим". "Очакваме с нетърпение ера на силни Съединени американски щати под решителното ръководство на президента Тръмп. Ние разчитаме на продължаващата силна двупартийна подкрепа за Украйна в Съединените щати. Ние сме заинтересовани от развитието на взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете ни нации. Украйна, като една от най-силните военни сили в Европа, се ангажира да гарантира дългосрочен мир и сигурност в Европа и трансатлантическата общност с подкрепата на нашите съюзници". "Очаквам с нетърпение лично да поздравя президента Тръмп и да обсъдим начини за укрепване на стратегическото партньорство на Украйна със Съединените щати".

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

“От свое име и от името на италианското правителство, най-искрени поздравления за новоизбрания президент на Съединените щати Доналд #Тръмп", написа в профила си в Екс Джорджа Мелони - премиер на Италия.

"Италия и Съединените щати са „сестрински“ нации, свързани от непоклатим съюз, общи ценности и историческо приятелство. Това е стратегическа връзка, която съм сигурен, че сега ще укрепим още повече. На добър час, президенте”

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

Марк Рюте написа:

"Току-що поздравих Доналд Тръмп за избирането му за президент на Съединените щати. Неговото лидерство отново ще бъде от ключово значение за поддържането на силата на нашия Алианс. Очаквам с нетърпение да работя с него отново".

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Урсула фон дер Лайен поздрави Доналд Тръмп за прогнозните резултати след изборите в САЩ. Ето какво написа в профила си в Екс:

“Горещо приветствам Доналд Дж. Тръмп. ЕС и САЩ са нещо повече от съюзници. Ние сме обвързани от истинско партньорство между нашите народи, обединяващи 800 милиона граждани. Така че нека работим заедно по силна трансатлантическа програма, която продължава да дава резултати за хората”.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

Шарл Мишел

“Поздравления за потворното избиране на@realDonaldTrump. Европа и САЩ имат траен съюз и историческа връзка. Като съюзници и приятели, ЕС очаква с нетърпение да продължи нашето конструктивно сътрудничество. ЕС ще следва своя курс, в съответствие със стратегическия дневен ред, като силен, обединен, конкурентен и суверенен партньор, като същевременно защитава основаната на правила многостранна система”.

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump.



& have an enduring alliance and a historic bond. As allies and friends, the EU looks forward to continuing our constructive cooperation.



The EU will pursue its course in line with the strategic agenda as a strong,… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 6, 2024

Роберта Мецола - председател на ЕП

“Поздравления за @realDonaldTrump за изборната му победа в Съединените щати.Европа е готова. Да си сътрудничим, докато се справяме с безпрецедентни геополитически предизвикателства. За да запазим трансатлантическата връзка силна, вкоренена в нашите споделени ценности за свобода, права на човека, демокрация и отворени пазари”.

Congratulations to @realDonaldTrump on his electoral victory in the United States.



Europe is ready.



To cooperate as we address unprecedented geopolitical challenges.



To keep the transatlantic bond strong, rooted in our shared values of freedom, human rights, democracy & open… — Roberta Metsola (@EP_President) November 6, 2024

Бенямин Нетаняху

„Поздравления за най-голямото завръщане в историята! Вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за Америка и мощно потвърждение на великия съюз между Израел и Америка. Това е огромна победа!“, заяви Нетаняху.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

снимки: БТА и БГНЕС

