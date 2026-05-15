Свлачището в Родопите на фокус в НС

Депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков

Снимка: БТА
Няма значение колко ще струва ремонта на свлачището край Пампорово, държавата ще направи нужното, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков в рамките на петъчния парламентарен контрол. Той призова темата да не се политизира.

Към момента държавата и регионалното министерство все още не могат да посочат нито каква ще бъде стойността на ремонта на свлачището край Смолян, нито в какви срокове може да бъде възстановен засегнатият пътен участък. Причината е, че свлачището продължава да бъде активно, а теренът остава опасен за работа. Заради риска екипите все още не могат да извършат първоначалните геодезични обследвания, които са необходими, за да се изготви цялостен инженерно-строителен план за укрепване и възстановяване на трасето.

По отношение на обходния маршрут през Стойките регионалният министър Иван Шишков заяви, че той няма как да поеме целия трафик. По думите му пътят е с едно платно и не позволява разширяване, поради което ще може да се използва основно от живеещите в района.

Иван Шишков - министър на регионалното развитие: „Прогнозният срок за възстановяване сега на засегнатите от слачищния процес участък ще може да бъде определен, след като завършат геотехническите проучвания за изясняване обхвата и динамиката на свлачището. Ще ви кажа, че свачището все още е активно, както и възможните варианти за укрепването и възстановяването на пътя. След това на базата на предвидените конкретни видове дейности ще определят стойността на ремонтите в участъка.“

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

