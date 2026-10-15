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Тежък удар за Рома: Дибала и Коне са с травми

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Спорт
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Ситуацията в Рома е усложнена и от други отсъстващи футболисти.

Ману Коне
Снимка: БГНЕС
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Кадровите проблеми в Рома се задълбочават, след като Пауло Дибала и Ману Коне получиха контузии при драматичната загуба с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига. Старши треньорът Джан Пиеро Гасперини неведнъж е изразявал притесненията си за ограничените възможности за ротации в състава на фона на натоварения календар в Серия А и европейските клубни турнири.

Първият сериозен удар за „вълците“ дойде още в 17-ата минута. Френският национал Ману Коне трябваше да напусне терена, видимо разстроен и със съмнения за сериозна травма. Проблемите на римляните продължиха и след почивката, когато Пауло Дибала не се появи за второто полувреме, а мястото му зае Родриго Мора.

По информация на „Скай Спортс Италия“ аржентинският нападател има мускулен проблем, като предстоят допълнителни изследвания, които да установят тежестта на травмата и колко време ще отсъства от терените.

Ситуацията в Рома е усложнена и от други отсъстващи футболисти. Вратарят Миле Свилар ще бъде извън игра поне месец заради фрактура на пръст на крака, а полузащитникът Браян Кристанте продължава възстановяването си от контузия в коляното.

Натрупването на травми създава допълнителни главоболия за Гасперини, който ще трябва да се справя с ограничен избор от футболисти в ключов период от сезона.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Ману Коне #Рома

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