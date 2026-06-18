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Тръмп призова за пълно прекратяване на огъня между Хизбула и Израел

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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тръмп вероятно уикенда великолепно споразумение иран
Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа Трут соушъл, че САЩ очакват "пълно прекратяване на огъня на всички фронтове" между ливанската шиитска групировка Хизбула и Израел, включително в Ливан.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, написа Тръмп.

"Пазарите харесват това, което се случва - цените на петрола, паднали много надолу, а акциите много нагоре", добави президентът на САЩ, ден след като подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо четиримесечния конфликт с Иран.

#Доналд Тръмп #Хизбула #Израел

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