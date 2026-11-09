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Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод в Западна Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод в Западна Турция
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Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага (окръг Измир) днес на обяд, съобщава в. „Йени шафак“, позовавайки се на изявление на валийството на Измир.

По данни на валийството всички пострадали при взрива, който е възникнал малко преди 12:00 ч. местно (11:00 ч. българско) време, са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние.

Към момента е в ход издирвателна операция за 10 души, които са останали затрупани под отломки след експлозията, като на терен са изпратени и голям брой пожарни екипи, които работят по овладяването на пожар, предизвикан от взрива, съобщават още от валийството.

Според първоначалната информация в турските медии експлозията най-вероятно е възникнала в цех за пълнене на въглероден диоксид.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват гъст дим, издигащ се над фабриката след днешната експлозия, както и клипове на работници от предприятието, които показват разрушения и пламъци в засегнатата от взрива зона.

#Западна Турция #трима загинали #завод

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