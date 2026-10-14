Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни отправи остри критики към Лисандро Мартинес след скандалното интервю на аржентинския защитник, в което той обвини ръководството на клуба за липсата на достатъчно инвестиции в състава. Бившият капитан на „червените дяволи“ определи поведението на Мартинес като неуважително към неговите съотборници и изрази съмнения, че публичната му атака е била предварително обмислена.

Напрежението на "Олд Трафорд“ се засили след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Попаденията на Пабло Бариос и Адемола Лукман оставиха Манчестър Юнайтед без победа в пети пореден мач във всички турнири и увеличиха натиска върху мениджъра Майкъл Карик.

След срещата Мартинес изненадващо насочи критиките си към клубното ръководство и по-конкретно към директора по футболните въпроси Джейсън Уилкокс. Аржентинецът заяви, че е очаквал повече инвестиции и качествени попълнения, които да позволят на отбора да се конкурира с водещите европейски клубове.

Изказването му обаче предизвика острата реакция на Рууни, според когото защитникът е преминал границата на допустимото.

"Това е трудна ситуация, защото като футболист и аз винаги съм бил човек, който говори открито, и смятам, че всеки има право на мнение. Но мисля, че той може би отиде твърде далеч“, заяви Рууни.

Бившият английски национал подчерта, че подобни въпроси трябва да бъдат обсъждани вътре в клуба, а не чрез публични изявления след поредния разочароващ резултат.

Според него феновете искат да виждат футболисти, които демонстрират загриженост за състоянието на отбора, но това не означава, че всяка критика трябва да бъде отправяна пред камерите.

Рууни стигна още по-далеч, като постави под въпрос представянето на самия Мартинес и заяви, че при сериозно подсилване на състава аржентинецът може да се окаже сред футболистите, които ще трябва да напуснат.

"Той очевидно го е грижа и иска клубът да инвестира повече пари и да привлече още играчи. Но ако това се случи, мисля, че с оглед на представянето му той ще бъде един от футболистите, които ще си тръгнат, ако трябва да бъда честен“, коментира легендата на Юнайтед.

Въпреки острия си тон Рууни призна, че част от критиките на Мартинес към трансферната политика имат основание.

Според него Манчестър Юнайтед действително се нуждае от повече качество както в нападение, така и в защита. Бившият нападател обаче е категоричен, че слабите индивидуални изяви на аржентинеца не му дават основание да прехвърля отговорността изцяло върху ръководството.

"Неговото представяне не е достатъчно добро. В известен смисъл обаче е прав, че клубът трябва да инвестира повече в предни позиции и в защита“, обясни Рууни.

Един от основните аргументи на бившия капитан е, че думите на Мартинес могат да бъдат възприети като пряка обида към останалите футболисти в съблекалнята.

"Мисля, че това е малко неуважително към съотборниците му. Когато говори така, той всъщност казва, че те не са достатъчно добри“, заяви Рууни.

Според него единственият футболист, който би имал известно основание да отправи подобни критики, е капитанът Бруно Фернандеш. Дори и в този случай обаче Рууни смята, че проблемите трябва да бъдат обсъждани зад затворени врати.

Той обясни, че нормалният път за решаване на подобни въпроси минава през разговор между футболистите и мениджъра, който впоследствие може да постави проблемите пред клубното ръководство.

"Това интервю няма да помогне на ситуацията, в която се намира клубът в момента“, категоричен беше Рууни.

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед изрази и съмнения, че публичната атака на Мартинес не е била спонтанна реакция след поражението в Мадрид.

Според него е възможно защитникът да е имал предварителен план да отправи подобно послание, като Рууни дори допусна, че поведението му може да е свързано с личните му интереси и ситуацията около неговия договор.

"Изглежда ми като футболист, който се опитва да защити собствените си интереси. Вероятно е разочарован, че не му е предложен нов договор, а има причини да не му бъде предложен“, коментира Рууни.

Той обаче не представи доказателства за подобен мотив, като подчерта, че това е личното му впечатление от ситуацията.

"Мисля, че интервюто на Мартинес беше много предварително обмислено. Защо го прави точно след този мач? Сам ли е поискал да говори? Много рядко го чувам да дава подобни изявления. Изглеждаше като нещо, което е планирал предварително и е обсъдил с хората около себе си, за да бъде казано публично“, заяви бившият нападател.

Най-голямото притеснение на Рууни обаче е свързано с възможните последствия за атмосферата в съблекалнята на Манчестър Юнайтед.

Според него подобни изказвания могат да задълбочат разделението между футболистите, да създадат недоверие и да увеличат напрежението в момент, когато отборът има най-голяма нужда от единство.

"Всичко това ще доведе до още повече шум около клуба. Играчите ще бъдат недоволни, неспокойни и няма да имат доверие на собствените си съотборници. Това изобщо няма да помогне“, предупреди Рууни.

Легендата на "червените дяволи“ завърши с призив футболистите, треньорският щаб и мениджърът да останат обединени въпреки трудния период.