В Царево вадиха кръста от морето на две места

Днешният празничен в Царево започна с тържествена света литургия в храмовете „Св. Цар Борис – Михаил“ и „Успение на Пресвета Богородица“, където десетки миряни се събраха за обща молитва и благословение.

По традиция, на пристанище „Мичурин“ и плаж „Василико“ бе извършен и богоявленският ритуал по хвърляне на светия кръст в морските води.

В студените вълни на Черно море тази година се впуснаха общо 14 смелчаци от Царево, доказвайки за пореден път, че духът и вярата са по-силни от студа.

Светият кръст в пристанище „Мичурин“ бе изваден от Стоян Екшиев, а на „Василико“ пръв до него достигна Васил Сергиев.

Снимки: Община Царево

В Община Царево мъжете с името Йордан са 81, а дамите, кръстени Йорданка – 24