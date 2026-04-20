Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В Кърджали продължава обработката на изборните материали

Иво Никодимов от Иво Никодимов
5047
Причина за това забавяне са грешки в протоколите

В Кърджали продължава обработката на изборните материали
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Кърджали секционните комисии, които последни са предали протоколите си, са готови да предадат и материалите. Процесът може да приключи до няколко часа.

Причина за това забавяне са грешки в протоколите, като най-често не са били попълнени нулите. Така протоколът се е водил непопълнен. Има и размяна при пренасянето на данните от черновата в официалния протокол.

Среща се и една много характерна за тези избори грешка - всички материали да се събират в чувала, който е пломбиран, заради което трябва да бъдат повикани и недошлите членове на секционната избирателна комисия, да може да се разпечати чувала, да се направи протокол за неговото разпечатване и да си извадят материалите, които да се предадат.

Цветелина Пенева, Обществен съвет на ЦИК: "Аз бях свидетел снощи на секционни комисии, в които имаше 2-3 обучени члена, които вършиха цялата работа, а останалите общо взето стояха безучастно и не взимаха отношение към това, което се прави при броене на резултатите. Въпреки обученията, въпреки въведения електронен мобилен протокол, който всеки комисия може да си провери резултатите преди да дойде тук, отново сме свидетели на грешки."

Наблюдателите на вота отчитат и най-честите нарушения в рамките на изборния ден вчера. Това е присъствието на кметове на общини и на населени места в избирателните секции, нещо, което е забранено, разлепването на агитационни материали близо до избирателните секции, както и гласуване от името на избиратели, особено тогава, когато става въпрос за гласуване с предружител на хора, които имат затруднено придвижване.

#изборни материали #изборни книжа #предаване #Кърджали

Водещи новини

При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за прагматичен диалог с Москва Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за прагматичен диалог с Москва
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как изглежда вотът от чужбина при 99,59% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ) Как изглежда вотът от чужбина при 99,59% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Затруднения при отчитането на вота в Хасково, комисиите чакат с часове
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
24 000 гласували в Турция – спад наполовина спрямо предишния вот
Чете се за: 04:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
