В Кърджали продължава обработката на изборните материали

В Кърджали секционните комисии, които последни са предали протоколите си, са готови да предадат и материалите. Процесът може да приключи до няколко часа.

Причина за това забавяне са грешки в протоколите, като най-често не са били попълнени нулите. Така протоколът се е водил непопълнен. Има и размяна при пренасянето на данните от черновата в официалния протокол.

Среща се и една много характерна за тези избори грешка - всички материали да се събират в чувала, който е пломбиран, заради което трябва да бъдат повикани и недошлите членове на секционната избирателна комисия, да може да се разпечати чувала, да се направи протокол за неговото разпечатване и да си извадят материалите, които да се предадат.

Цветелина Пенева, Обществен съвет на ЦИК: "Аз бях свидетел снощи на секционни комисии, в които имаше 2-3 обучени члена, които вършиха цялата работа, а останалите общо взето стояха безучастно и не взимаха отношение към това, което се прави при броене на резултатите. Въпреки обученията, въпреки въведения електронен мобилен протокол, който всеки комисия може да си провери резултатите преди да дойде тук, отново сме свидетели на грешки."

Наблюдателите на вота отчитат и най-честите нарушения в рамките на изборния ден вчера. Това е присъствието на кметове на общини и на населени места в избирателните секции, нещо, което е забранено, разлепването на агитационни материали близо до избирателните секции, както и гласуване от името на избиратели, особено тогава, когато става въпрос за гласуване с предружител на хора, които имат затруднено придвижване.



