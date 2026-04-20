ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи:...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Грешки в протоколите забавят обработката на вота в Кърджали

Малко над половината от секционните избирателни комисии в Кърджали са предали протоколите си, като обработката на резултатите върви към финал, но продължава да се забавя заради грешки при попълването на документите, показват данни от Районната избирателна комисия.

56,46% от протоколите са минали през обработка. Резултатите показват - 64,2% за „Движението за права и свободи“, 19,3% за „Прогресивна България“, и по 3,8% за АПС и за ГЕРБ-СДС.

Основният проблем при обработката на изборните документи са грешки при попълването на протоколите, които водят до допълнителна проверка и забавяне на процеса.

Председателят на РИК- Кърджали Петър Захариев обясни, че именно това е причина за по-бавната работа.

„По отношение на активността, това е подвеждащо. Активността не е ниска. Проблемът идва при попълването най-вече на протоколите от секционните избирателни комисии, като много често се налага повече от десетина минути да се провери един протокол, тъй като, когато го пуснем да го проверят системите, те веднага показват, че има грешки. И ние започваме следователно веднага да търсим къде е проблемът, което води и до това забавяне“,обясни Петър Захариев.

Той допълни, че най-често срещаните неточности са технически и резултат от умора или неточности при прехвърляне на данните.

„При попълване на някои от данните записват едното число на долен ред вместо на горния или грешно приписване от черновата, поради умора може би, както и грешно подадени данни, например за броя на бюлетините. Това е банална грешка, но случва се.“

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#броене на протоколи #парламентарни избори 2026 #резултатите от изборите #България гласува #Кърджали

ТОП 24

ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
1
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
3
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Спокойно върви предаването на протоколите в София
4
Спокойно върви предаването на протоколите в София
Две трети от протоколите във Варна са обработени
5
Две трети от протоколите във Варна са обработени
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
6
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%

Най-четени

ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
1
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Спокойно върви предаването на протоколите в София
5
Спокойно върви предаването на протоколите в София
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
6
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов

Още от: Кърджали - МИР 9

Европейски медии коментират вота у нас: Проруският и евроскептичен Румен Радев печели изборите в България
Европейски медии коментират вота у нас: Проруският и евроскептичен Румен Радев печели изборите в България
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента? ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
85624
Чете се за: 00:37 мин.
Делян Пеевски: Нашият път и нашата кауза остават непроменени Делян Пеевски: Нашият път и нашата кауза остават непроменени
Чете се за: 01:30 мин.
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
16100
Чете се за: 02:45 мин.
Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
11926
Чете се за: 00:47 мин.
Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС, БСП остават под 4% Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС, БСП остават под 4%
26271
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
София на финалната права: Всички секции са предали протоколите си
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Ще има ли нов кръг преговори САЩ-Иран в Исламабад?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
