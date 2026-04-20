Грешки в протоколите забавят обработката на вота в Кърджали

Малко над половината от секционните избирателни комисии в Кърджали са предали протоколите си, като обработката на резултатите върви към финал, но продължава да се забавя заради грешки при попълването на документите, показват данни от Районната избирателна комисия.

56,46% от протоколите са минали през обработка. Резултатите показват - 64,2% за „Движението за права и свободи“, 19,3% за „Прогресивна България“, и по 3,8% за АПС и за ГЕРБ-СДС.

Основният проблем при обработката на изборните документи са грешки при попълването на протоколите, които водят до допълнителна проверка и забавяне на процеса.

Председателят на РИК- Кърджали Петър Захариев обясни, че именно това е причина за по-бавната работа.

„По отношение на активността, това е подвеждащо. Активността не е ниска. Проблемът идва при попълването най-вече на протоколите от секционните избирателни комисии, като много често се налага повече от десетина минути да се провери един протокол, тъй като, когато го пуснем да го проверят системите, те веднага показват, че има грешки. И ние започваме следователно веднага да търсим къде е проблемът, което води и до това забавяне“,обясни Петър Захариев.

Той допълни, че най-често срещаните неточности са технически и резултат от умора или неточности при прехвърляне на данните.