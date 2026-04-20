Седем от осемте убити деца в Луизиана са на нападателя

Полицията даде подробности за стрелбата в американския щат Луизиана, при която мъж застреля 8 деца. Седем от загиналите деца са на нападателя. Друг непълнолетен е бил застрелян в опит да избяга.

Две жени, сред които и майката на децата, са в болница със сериозни наранявания. Заподозреният за стрелбата мъж е на 31 години. Той е бил убит при преследване. Мотивите му остават неясни. Според полицията става въпрос за случай на домашно насилие.

117 души, включително 79 деца, са загинали при масови стрелби в Съединените щати тази година, сочат данни на Архива за насилие с оръжие.