ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Спокойна нощ и близо 49% активност в Пловдивска област

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 01:25 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изборната нощ в Пловдив премина спокойно, а всички секции в областта вече са предали изборните книжа. Обработката на последните протоколи от града продължава, като окончателните резултати се очакват в следващите часове. Избирателната активност в областта е достигнала около 49%, съобщиха от Районната избирателна комисия.


Председателят на 17 РИК Янко Радунчев потвърди, че процесът върви по план и резултатите ще бъдат обобщени скоро.

„546 секционни избирателни комисии предадоха материалите. В момента се обработват. Може би до няколко часа ще бъдем готови да отчетем избирателните резултати в Централната избирателна комисия“, обясни председателят на 17 РИК Янко Радунчев.

По думите му, сериозни нарушения не са регистрирани, а трудностите са били основно заради умората на комисиите.

„Нямаше нарушения. Затрудненията бяха свързани с пренасяне от черновите на протоколите в беловите, с пресмятане на преференциите, по-скоро от умора, отколкото от неразбиране.“


Избирателната активност в Пловдивска област остава малко под средната за страната – 49%.

По думите му проблеми с машинното гласуване са отчетени, но в ограничен мащаб.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.

