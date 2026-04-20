Спокойна нощ и близо 49% активност в Пловдивска област

Изборната нощ в Пловдив премина спокойно, а всички секции в областта вече са предали изборните книжа. Обработката на последните протоколи от града продължава, като окончателните резултати се очакват в следващите часове. Избирателната активност в областта е достигнала около 49%, съобщиха от Районната избирателна комисия.



Председателят на 17 РИК Янко Радунчев потвърди, че процесът върви по план и резултатите ще бъдат обобщени скоро.

„546 секционни избирателни комисии предадоха материалите. В момента се обработват. Може би до няколко часа ще бъдем готови да отчетем избирателните резултати в Централната избирателна комисия“, обясни председателят на 17 РИК Янко Радунчев.

По думите му, сериозни нарушения не са регистрирани, а трудностите са били основно заради умората на комисиите.

„Нямаше нарушения. Затрудненията бяха свързани с пренасяне от черновите на протоколите в беловите, с пресмятане на преференциите, по-скоро от умора, отколкото от неразбиране.“



Избирателната активност в Пловдивска област остава малко под средната за страната – 49%.

По думите му проблеми с машинното гласуване са отчетени, но в ограничен мащаб.

