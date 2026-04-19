Над 33 000 българи са гласували в Турция

Приключва броенето на бюлетини в изборните секции в Турция, като започва попълването на протоколите и изпращането им до Централната избирателна комисия. Повечето секции затвориха врати още в 20.00 часа. В Истанбул по традиция най-натоварената секция беше в квартал "Авджълар".

Картината за цяла Турция - 27 секции в сравнение със 168 през 2024 година. Общият брой гласували, според данните на изселническите организации, са около 33 000 души. Можем да сравним с 2024 година, когато гласуваха 48 000 изселници от България. В "Авджълар" през целия ден имаше строга организация, за да е равномерно разпределението на гласуващите, имаше превози от други квартали, които возеха хора, за да дадат своя глас и имаше нормално струпване и нормални опашки. За половин час, може би, хората минаваха и даваха своя вот. Нещо различно от предишните избори - те избираха да гласуват повече с хартиени бюлетини, което обяснява и огромния брой на валидни бюлетини, които видяхме при броенето в "Авджълар", вероятно такава ще е и картината в цяла Турция.

Градът, в който е най-висока избирателната активност - 10 607 души, е град Бурса, по данни на изселническите организации. Четири партии доминират сред разговорите на хората - ДПС, АПС, "Прогресивна България" на Румен Радев и ПП-ДБ. Кой ще бъде обаче лидерът в гласа на българските турци - предстои да разберем.

