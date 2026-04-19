В район "Студентски" изборният ден приключи със закъснение заради напрежение

Изборният ден във втора секция в блок 26 в "Студентски град" беше прекратен. Стигна се и до напрежение сред хората, които искаха да упражнят правото си на глас.

Драгомир Стефанов, заместник-кмет на район "Студентски град": "Да, над 20 души не успяха да гласуват. За съжаление, това са разпоредбите на Централната избирателна комисия – в 21.00 ч. секционната избирателна комисия трябва да бъде заключена и да преустанови изборния ден. Имаше много хора пред секцията в момента на приключване на изборния ден. Причината е, че в тези секции в район „Студентски град“ – освен граждани с постоянен адрес и подадени заявления за гласуване по настоящ адрес, има и много студенти, които гласуват със студентска книжка."

71,81% беше избирателната активност в СО-район "Студентски". Избирателите по списък в района са 34 353 души. Гласували са 24 670 граждани, някои секции още продължават работа. Активността на местното население в СО-район "Студентски" е 57,57%, еквивалент на 19 776 избиратели. В допълнение към това дописани към избирателните списъци са 14,25% (4894 души), които са студенти и членове на Секционните избирателни комисии (СИК). Гласуването във всички секции в район "Студентски" приключи.