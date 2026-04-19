С дълги опашки, но без високо напрежение преминава вотът в Турция. В Истанбул по традиция най-натоварената секция беше в квартал "Авджълар".

От Истанбул предават специалните пратеници на БНТ Тоня Димитрова и Ивайло Стоянов.

Не искат да гласуваме - това се чуваше през целия ден в секцията в квартал "Авджълар".

"В България няма демокрация. Два сандъка имаше, два сандъка, ама намалиха за Турция."

БНТ: Според вас защо ги намалиха?

- Е, намалиха... да не гласуват турците бе. 100 000 как ще минат с един сандък? Днеска колко могат да минат с един сандък - 5000-6000. Толкоз ако мине - пак е добре. Виж аз стана половин час чакам, още редът ми не е дошъл. 7 часа дойдох, още не съм влязъл."

"Българската политика е такава в момента - ние от чужбина да не гласуваме за България. Пък ние сме български граждани мисля, че имаме право. Хем имаме право, хем сме длъжни на тази държава. Там сме живели. Обаче това не е справедливо - ние да не гласуваме."

През целия ден пред секцията се поддържаше равномерно натоварена опашка.

"БНТ: Не са ли гневни хората, че намалиха секциите?

Ефраим Камбероглу - председател на изселниците в "Авджълар": Много, много са гневни. Говорят, че са против това решение на политиците и не трябва. Знаете - преди имаше 180 секции, а сега 20 секции. Това е срамна работа. За демокрацията е срамна работа.

- По-малкото секции означава ли и по-малко гласували?

- Същите бройки ще бъдат."

Оказа се, че има организиран транспорт от съседните квартали.

Хюлия Алтън: "Има такова взаимно отношение между дружествата и организациите. Смятам, че и тук ще има такава кола, която би трябвало да помогне - превоз - ако тук стане задръстване за другите секции. Това и преди го бяхме изживели."

Но въпреки недоволството от намаления брой секции, всички търпеливо чакаха, за да дадат своя глас. За разлика от предишни избори - този път хартията замени машината. Масово хората избираха да гласуват с бюлетини и традиционно за Турция се съветваха един друг в нарушение на изборните правила. Не липсваха и проблеми с машината.

И този път не се спазваше правилото за 2 метра отстояние на членовете на СИК от гласуващите на машина. За хората най-важният проблем на тези избори са цените и стандарта на живот.

"Малко да намалят поне цените. Гледам 2 евро, 3 евро - това какво ще вземеш - хляб и сол едно време ядохме, ама сега и това не става." "- Да не е толкоз много скъпо.

БНТ: Скъпо в Турция, в България скъпо ли е?

- Скъпо е и там е скъпо. Откакто стана евро, скъпо стана."

Както на всеки избори, и на тези в секцията дойде представител на турска партия. С българските изселници разговаря заместник-председателя на Народнорепубликанската партия в "Авджълар" - Ахмед Селчук Гьок.