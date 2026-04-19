Дълги опашки и недоволство заради малък брой секции при вота в Турция

С дълги опашки, но без високо напрежение преминава вотът в Турция. Близо 9000 са гласувалите български изселници в Истанбул и Бурса, където са разположени 14 от общо 27 секции в страната, съобщиха за "По света и у нас" източници от изселническите организации.

В квартал „Авджълар“, където се намира най-натоварената от седемте секции в Истанбул, са гласували около 1000 души. Този път българските изселници предпочитат масово да гласуват с хартиена бюлетина, за разлика от предишни избори, когато преобладаваше машинното гласуване.

И на този вот има т.нар. „изборен туризъм“, но не от Турция към България, а вътрешен – с автобуси се превозват избиратели от различни квартали до секциите.

Избиратели казват: "100 хиляди, как ще минат с един съндък? Колко могат да минат тук – 5–6 хиляди? Толкова са. Даже и толкова е много. Ако минат, пак е добре. Аз съм тук от часове, чакам и още не съм влязъл. Дойдох в 7 часа, още не съм гласувал. Ние не можем да гласуваме, това искам да отбележа. Демокрация има, но това е голяма грешка. Има такова взаимодействие между институциите и организациите. Смятам, че трябва да има повече организация и транспорт, който да помага. Ако тук стане задръстване, ще има още по-големи проблеми.“

Организирано е и съдействие за попълване на декларации за хората, които срещат затруднения с българския език. В секцията в „Авджълар“ има и застъпници на две партии, както и кандидат за депутат, пристигнал от България в ролята на наблюдател.

Малкият брой секции остава основната тема сред българските изселници в Турция.

