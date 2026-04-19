Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул

Едва преди половин час опашката пред избирателната секция в квартал "Авджълар" излезе извън сградата на училището, където хората гласуват. За напрежение обаче не може да се говори – хората изглеждат подготвени да чакат, въпреки намаления брой секции.

Над 600 души вече са гласували и това е най-натоварената секция от общо седемте избирателни пункта в Истанбул. За сравнение – на предишни избори те са били 49.

До секцията пристигат микробуси, които превозват хора от съседните квартали Буюкчекмедже, Кючюкчекмедже и Бейликдюзю. Избирателите чакат над половин час, за да упражнят правото си на вот.

Изборната картина в Истанбул е типична за провеждането на български избори в Турция – попълват се декларации, има обособени места с хора, които помагат за попълването им на български език. В самите секции се наблюдават и случаи, в които двама души стоят зад паравана и се консултират при попълване на хартиената бюлетина.

Отчетени са и проблеми с машинното гласуване – устройството често не е отпечатвало разписка. Въпреки това основната тема сред българските граждани тук остава намаленият брой секции.