Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой секции

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Няма напрежение, но има недоволство заради значително по-малкия брой избирателни секции в Турция.

В квартал "Авджълар", където живеят десетки хиляди български граждани, избирателите идват и от съседните райони Бейликдюзю, Кючюкчекмедже и Буюкчекмедже. Много от тях пътуват над половин час и чакат още толкова, за да упражнят правото си на вот.

Въпреки това изборният ден в Турция започна нормално. Седемте секции в Истанбул и седемте в Бурса са отворени от 7:00 часа. Това са двата града с най-много секции от общо 27 на територията на страната. За сравнение – на изборите през 2024 г. секциите са били 168.

Хората на място посочват като основен проблем високите цени на живота както в България, така и в Турция, и изразяват надежда за стабилно правителство след вота.

Прави впечатление, че този път повече избиратели предпочитат да гласуват с хартиена бюлетина, за разлика от предишни избори, когато машинното гласуване е било по-предпочитано.

Заради очакваното натоварване секциите са с по девет членове. Прогнозите са във всяка от тях да гласуват по над 1200 души.

Опашките пред секциите се увеличават с напредването на деня, а на място вече има и застъпници на политически партии. Засега те са от две формации, но представители на български партии все още не са пристигнали в секцията в "Авджълар".

