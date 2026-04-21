Как българска студентка инициира да има изборна секция в Сплит

Българска студентка и нейни колеги разкриха изборна секция в хърватския град Сплит. Гласуването започна в 8.00 часа местно време и още в началото имаше активност – над 30 българи вече упражниха правото си на глас. Почти месец младежите се самоорганизират, подават необходимите документи и правят възможно гласуването в секция извън посолството. Така правят възможно гласуването освен за себе си и за постоянно живеещите хора там и за туристи.

Тя е член на доброволческата младежка организация за образователни обмени. Но тя е и човек с будно гражданско съзнание. Това я мотивира да инициира създаването на изборна секция в Сплит и е една от първите гласували там.

Лия Йовева, студентка в Хърватия: "Освен нас студентите, които сме от различни университети из цяла България, ние успяхме да се свържем с други жители в Хърватска и с туристически агенции, така че и хора, които са на екскурзия край Адриатическо море имат шанс да дойдат в секцията."

Организират откриването на секцията, за да дадат възможност не само на себе си, но и на други българи в региона да упражнят правото си на глас.

Лия Йовева, студентка в Хърватия: "Ние не сме запознати с точност колко са постоянно пребиваващите хора, но това, което чувам от тях, е, че те не са склонни да гласуват. Докато ние, които сме самоорганизиралите се, всички сме вече част от изборния процес."

Лия вярва, че гласуването е израз на свобода и отговорност и че ние изграждаме обществото, в което искаме да живеем.

Лия Йовева, студентка в Хърватия: "Моята мечта е да видя България, която има общество изцяло превърнато от хора, които се учат през целия живот и също така много ще се радвам да има повече поводи за народна гордост и усмивки."

И е убедена, че само с действия, а не с критики, можем да променяме средата около себе си.