Гласуването в Кърджали: Автобуси за изборите и проблем с достъпа на застъпници

Проблеми със секционните комисии в Кърджали и изборен туризъм от Турция - за това съобщава екипът ни там.

Автобуси от Истанбул, Бурса и Измир пристигнаха на автогарата в Кърджали преди обяд. Повечето не искат да говорят пред журналисти.

"БНТ: От Турция ли сте дошли? - Не зная български, не зная. - За изборите ли дойдохте? - Избору холанде.

- Кога дойдохте, сутринта? - Не разбирам, не разбирам."

"БНТ: От Турция ли идвате? - Юмер от Бурса: Да. - За изборите ли? - Да. - От къде идвате, от Истанбул, от Измир? - От Бурса. - Как се организира пътуването? - Чат-пат разбирам български. - Колко платихте за пътуването или беше безплатно? - Аз дойдох събота и днес се връщам – безплатно. - А знаете ли кой го плаща, кой го покрива? - Не знам кой плаща. - Организирано пътувате, идвате гласувате и днес се прибирате, така ли? - Да, да." Али Осман: "Билетите хората си ги имат и си ги получават. Има много превози. Превозите с автобусния транспорт го има. Свободни места сигурно имат."

Някои от пристигналите обаче твърдят, че не знаят как ще се върнат. И така в Кърджали секциите се изпълниха с гласуващи от сутринта. Част от упълномощените представители на една от коалициите се оказаха без достъп до изборните помещения, за да наблюдават вота.

Видин Петков, упълномощен представител на коалиция: "Момичето, което взе пълномощното, се обади по телефона на някого. След 2 - 3 минути се върна и ми каза, че не мога да бъда допуснат в секцията и трябва да попитам в РИК какви са причините." Вероника Мутафчиева, председател на 20 СИК - Кърджали: "След справка с РИК - Кърджали ме уведомиха, че ако това лице има някакви претенции, трябва да се обърне към тях, тъй като пълномощното не е заверено. От РИК - Кърджали казаха, че имат допълнителни изисквания и за допълнителни разяснения лицето следва да се свърже с тях."

Същото се е случило в още няколко секции с други представители на същата коалиция. От РИК - Кърджали съобщиха за "По света и у нас", че всичките ѝ упълномощени представители са били записани в публичния регистър и следва да имат достъп до секциите само срещу лична карта, без да представят други документи.