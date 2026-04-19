БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Гласуването в Кърджали: Автобуси за изборите и проблем с достъпа на застъпници

Чете се за: 02:52 мин.
гласуването кърджали автобуси изборите проблем достъпа застъпници
Проблеми със секционните комисии в Кърджали и изборен туризъм от Турция - за това съобщава екипът ни там.

Автобуси от Истанбул, Бурса и Измир пристигнаха на автогарата в Кърджали преди обяд. Повечето не искат да говорят пред журналисти.

"БНТ: От Турция ли сте дошли?

- Не зная български, не зная.

- За изборите ли дойдохте?

- Избору холанде.

- Кога дойдохте, сутринта?

- Не разбирам, не разбирам."

"БНТ: От Турция ли идвате?

- Юмер от Бурса: Да.

- За изборите ли?

- Да.

- От къде идвате, от Истанбул, от Измир?

- От Бурса.

- Как се организира пътуването?

- Чат-пат разбирам български.

- Колко платихте за пътуването или беше безплатно?

- Аз дойдох събота и днес се връщам – безплатно.

- А знаете ли кой го плаща, кой го покрива?

- Не знам кой плаща.

- Организирано пътувате, идвате гласувате и днес се прибирате, така ли?

- Да, да."

Али Осман: "Билетите хората си ги имат и си ги получават. Има много превози. Превозите с автобусния транспорт го има. Свободни места сигурно имат."

Някои от пристигналите обаче твърдят, че не знаят как ще се върнат. И така в Кърджали секциите се изпълниха с гласуващи от сутринта. Част от упълномощените представители на една от коалициите се оказаха без достъп до изборните помещения, за да наблюдават вота.

Видин Петков, упълномощен представител на коалиция: "Момичето, което взе пълномощното, се обади по телефона на някого. След 2 - 3 минути се върна и ми каза, че не мога да бъда допуснат в секцията и трябва да попитам в РИК какви са причините."

Вероника Мутафчиева, председател на 20 СИК - Кърджали: "След справка с РИК - Кърджали ме уведомиха, че ако това лице има някакви претенции, трябва да се обърне към тях, тъй като пълномощното не е заверено. От РИК - Кърджали казаха, че имат допълнителни изисквания и за допълнителни разяснения лицето следва да се свърже с тях."

Същото се е случило в още няколко секции с други представители на същата коалиция. От РИК - Кърджали съобщиха за "По света и у нас", че всичките ѝ упълномощени представители са били записани в публичния регистър и следва да имат достъп до секциите само срещу лична карта, без да представят други документи.

