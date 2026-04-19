Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани

Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

"Искам да отбележа два по-ярки случая от днес. Единият е от област Монтана в село Септемврийци член на СИК е извършил едно деяние, което нарушава Изборния кодекс, пуснал е 10 бюлетини от името на други лица, разпитват се свидетели. Членът на СИК е задържан за 24 часа. Другият случай е от кърджалийското село Великденче. Дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани. Има образувани бързи досъдебни производства. И тези две лица са задържани за 24 часа. МВР ще бъде безкомпромисно към всички извършители на изборни нарушения и престъпления", подчерта Дечев.

Към 16.30 ч. сигналите, които са постъпили към МВР, са 328, досъдебните производства са 26, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

"В края на изборния ден сме подготвили някои изненади на купувачите на гласове, но искаме да им кажеме - номерът ви няма да мине, ние знаеме и сме взели мерки", каза още Кандев.

#Монтанско #Кърджалийско #купуване на гласове #сигнали #МВР

ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
1
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
2
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на изборните помещения
3
РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на...
Преустановиха машинния вот в пет секции в Бургаско
4
Преустановиха машинния вот в пет секции в Бургаско
Избирателната активност в Русе е 13,3%
5
Избирателната активност в Русе е 13,3%
Избирателната активност в област Бургас е 35,31% към 16.00 часа
6
Избирателната активност в област Бургас е 35,31% към 16.00 часа

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
5
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
6
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Отвориха врати избирателните секции в САЩ Отвориха врати избирателните секции в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Няма засилени кибератаки в изборния ден Няма засилени кибератаки в изборния ден
Чете се за: 00:50 мин.
ЦИК напомня за забраната за огласяване на социологически данни преди края на изборния ден ЦИК напомня за забраната за огласяване на социологически данни преди края на изборния ден
Чете се за: 01:00 мин.
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства
Чете се за: 00:40 мин.
Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни
Чете се за: 00:42 мин.

Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са евакуирани Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са евакуирани
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Чакане до 2 часа пред българската секция в Северен Лондон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
Чете се за: 02:00 мин.
Балкани
