Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

"Искам да отбележа два по-ярки случая от днес. Единият е от област Монтана в село Септемврийци член на СИК е извършил едно деяние, което нарушава Изборния кодекс, пуснал е 10 бюлетини от името на други лица, разпитват се свидетели. Членът на СИК е задържан за 24 часа. Другият случай е от кърджалийското село Великденче. Дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани. Има образувани бързи досъдебни производства. И тези две лица са задържани за 24 часа. МВР ще бъде безкомпромисно към всички извършители на изборни нарушения и престъпления", подчерта Дечев.

Към 16.30 ч. сигналите, които са постъпили към МВР, са 328, досъдебните производства са 26, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.