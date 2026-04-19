Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.
"Искам да отбележа два по-ярки случая от днес. Единият е от област Монтана в село Септемврийци член на СИК е извършил едно деяние, което нарушава Изборния кодекс, пуснал е 10 бюлетини от името на други лица, разпитват се свидетели. Членът на СИК е задържан за 24 часа. Другият случай е от кърджалийското село Великденче. Дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани. Има образувани бързи досъдебни производства. И тези две лица са задържани за 24 часа. МВР ще бъде безкомпромисно към всички извършители на изборни нарушения и престъпления", подчерта Дечев.
Към 16.30 ч. сигналите, които са постъпили към МВР, са 328, досъдебните производства са 26, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.
"В края на изборния ден сме подготвили някои изненади на купувачите на гласове, но искаме да им кажеме - номерът ви няма да мине, ние знаеме и сме взели мерки", каза още Кандев.