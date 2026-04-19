Чакане над 2 часа пред българската секция в Северен Лондон

Напрежение заради струпване на избиратели в секции в Лондон видяхме от сутринта, наложи се проверка и от британската полиция. Секциите в чужбина са по-малко на тези избори.

При секцията в Северен Лондон "Палмърс Грийн" е едно от местата, където живеят най-много българи. Хората чакат на опашка повече от 2 часа, за да стигнат до изборното помещение.







Опашката при секцията се вие от сутринта. Това е най-голямата опашка пред секция в цяла Великобритания. Някои от хората от тях са подали заявления, други на място попълват декларации. Всички те казват, че няма да се откажат и ще изчакат реда си да гласуват.

Всички те са разочаровани от намаления брой секции. Очаквали са тук в Sеверен Лондон да бъде открита поне още една секция, защото тази стана печално известна през 2021 г., когато тук се намеси дори британската полиция. Наложи се и да останат доста гласуващи хора извън помещението. То затвори врати, без хората да могат да упражнят правото си на глас.

Хора чакаха по час и половина-два, за да дадат своя глас.

"Час и половина. - БНТ: Два как издържахте? - Издържахме за промяната. За нашата родина, за нашата държава", обясниха мъж и жена. "Очакваше се такъв интерес за тези избори, няма как. Очаквахме и хората. Секциите, както знаете, са доста орязани. Извън страната в България, конкретно в тази сграда предходни години имало три избирателни секции, сега една-единствена. Естествено и интересът към тези избори е безспорен и много очакван. Така че да, очаквахме ги. За щастие, изборният ден към настоящия момент преминава нормално, предвид и интензитета на хората", обясни Генка Цочева, председател на секцията в "Палмърс Грийн."

"Сега някои се оплакват, че тук навън няма декларации. Председателката излезе и им раздаде декларациите и става на анархия вече, виждате, никой не може да влезе", разказа мъж. - БНТ: Гласувате с декларация или заявление предварително? - Аз съм с заявление." - "В момента си попълних на място."

Над 3000 души се очаква да минат през тази секция в Северен Лондон. Коренно различна е ситуацията пред посолството в Лондон, където има 7 секции и почти няма струпвания на хора. Част от тях коментират дали да не пътуват час-час и половина, за да успеят да гласуват в посолството, където по-рано се намеси британската полиция, за да се увери, че всичко е наред.