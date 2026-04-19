Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Чакане над 2 часа пред българската секция в Северен Лондон

Виолета Русенова
Чакане над 2 часа пред българската секция в Северен Лондон
Напрежение заради струпване на избиратели в секции в Лондон видяхме от сутринта, наложи се проверка и от британската полиция. Секциите в чужбина са по-малко на тези избори.

При секцията в Северен Лондон "Палмърс Грийн" е едно от местата, където живеят най-много българи. Хората чакат на опашка повече от 2 часа, за да стигнат до изборното помещение.

Опашката при секцията се вие от сутринта. Това е най-голямата опашка пред секция в цяла Великобритания. Някои от хората от тях са подали заявления, други на място попълват декларации. Всички те казват, че няма да се откажат и ще изчакат реда си да гласуват.

Всички те са разочаровани от намаления брой секции. Очаквали са тук в Sеверен Лондон да бъде открита поне още една секция, защото тази стана печално известна през 2021 г., когато тук се намеси дори британската полиция. Наложи се и да останат доста гласуващи хора извън помещението. То затвори врати, без хората да могат да упражнят правото си на глас.

Хора чакаха по час и половина-два, за да дадат своя глас.

"Час и половина.

- БНТ: Два как издържахте?

- Издържахме за промяната. За нашата родина, за нашата държава", обясниха мъж и жена.

"Очакваше се такъв интерес за тези избори, няма как. Очаквахме и хората. Секциите, както знаете, са доста орязани. Извън страната в България, конкретно в тази сграда предходни години имало три избирателни секции, сега една-единствена. Естествено и интересът към тези избори е безспорен и много очакван. Така че да, очаквахме ги. За щастие, изборният ден към настоящия момент преминава нормално, предвид и интензитета на хората", обясни Генка Цочева, председател на секцията в "Палмърс Грийн."

"Сега някои се оплакват, че тук навън няма декларации. Председателката излезе и им раздаде декларациите и става на анархия вече, виждате, никой не може да влезе", разказа мъж.

- БНТ: Гласувате с декларация или заявление предварително?

- Аз съм с заявление."

- "В момента си попълних на място."

Над 3000 души се очаква да минат през тази секция в Северен Лондон. Коренно различна е ситуацията пред посолството в Лондон, където има 7 секции и почти няма струпвания на хора. Част от тях коментират дали да не пътуват час-час и половина, за да успеят да гласуват в посолството, където по-рано се намеси британската полиция, за да се увери, че всичко е наред.

#парламентарни избори 2026 #19 април #България гласува #опашки #Великобритания

Водещи новини

НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора"
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към АМ „Тракия“ Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към АМ „Тракия“
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Изборите зад граница - вотът на българите в страните от ЕС Изборите зад граница - вотът на българите в страните от ЕС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
С дълги опашки, но без високо напрежение преминава вотът в Турция
Чете се за: 04:00 мин.
Балкани
Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
