БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки

Виолета Русенова
Чете се за: 01:15 мин.
Първият гласувал е пътувал час и половина

Във Великобритания броят на избирателните секции е по-малък. Там изборният ден започна много рано - още в 6:30 часа имаше хора, които чакаха реда си, за да влязат първи в секция номер 4 в сградата на Българското посолство, където има 7 секции.

Още в началните часове се образуваха опашки, като изборният процес започва при засилена организация. В рамките на секциите са въведени контролни точки, където избирателите попълват декларации, ако не са подали предварително заявление за гласуване.

От общо седем секции само в три се използват машини за гласуване, докато в останалите се гласува с хартиени бюлетини.

Първият гласувал дойде чак от Брайтън и е пътувал час и половина.

" Близо час и половина

-БНТ: С какво дойдохте?

С влака, с рейс, с метро.

- БНТ: И не се отказвате и идвате?

Не.

- БНТ: Само за да гласувате, да така да проявите будна съвест?

Не, по принцип искам България да се оправи вече. Просто искаме да се приберем."

