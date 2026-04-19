Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки

Във Великобритания броят на избирателните секции е по-малък. Там изборният ден започна много рано - още в 6:30 часа имаше хора, които чакаха реда си, за да влязат първи в секция номер 4 в сградата на Българското посолство, където има 7 секции.

Още в началните часове се образуваха опашки, като изборният процес започва при засилена организация. В рамките на секциите са въведени контролни точки, където избирателите попълват декларации, ако не са подали предварително заявление за гласуване.

От общо седем секции само в три се използват машини за гласуване, докато в останалите се гласува с хартиени бюлетини.

Първият гласувал дойде чак от Брайтън и е пътувал час и половина.