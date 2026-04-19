Задържаха двама гранични полицаи заради трафик на мигранти

Двама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за срок до 72 часа по разпореждане на прокуратурата. Това съобщи ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова.



Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в трафик на мигранти – престъпление, което се разследва с особена тежест заради пряката връзка със служебните им задължения. Очаква се утре прокуратурата да внесе искане в Районен съд – Елхово за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. По думите на районния прокурор на Ямбол, законът предвижда за подобно деяние наказание „лишаване от свобода“ от две до десет години, както и глоба в размер от 5000 до 20 000 лева.

Разследването продължава.