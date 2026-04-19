Преустановиха машинния вот в пет секции в Бургаско

Увеличава се броя на избирателните секции в област Бургас, които прекратиха машинния вот, заради технически неизправности с устройствата. По последна информация на Районната избирателна комисия пет от секциите в Бургас, Малко Търново, Айтос и Поморие се преминали на гласуване с хартиени бюлетини.

Проблемът навсякъде се оказа сходен - устройствата разпечатват част от бюлетините без да се вижда за кого е гласувано или принтират празни бюлетини. Това предизвика недоволство сред избирателите, които искаха да упражнят своя вот с машина, но трябваше да гласуват на хартия. Наличните количества хартиени бюлетини са достатъчни, за да осигурят нормалното протичане на изборния процес в областта.