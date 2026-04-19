12-годишно момче е сред пострадалите при заложническата криза в Киев

12-годишно момче е сред пострадалите при масовото убийство в Киев. Все още не са ясни мотивите за нападението при което бяха убити 6 души, а 14 бяха ранени. Властите определиха атаката като терористично нападение.

Нападателят - 58-годишен украинец, роден в Москва, беше ликвидиран, след като взе заложници в супермаркет. Преди това той подпалил апартамента си и открил огън на улицата.

От прокуратурата в Киев съобщиха, че той е имал разрешително за оръжие и много години е живял в Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че срещу нападателя са били повдигани обвинения за престъпления, но не уточни какви.