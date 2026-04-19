начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Фьодор Лапоухов: Щастлив съм в ЦСКА, за нас всеки турнир е важен

Вратарят на "червените" коментира слуховете за изходящ трансфер и сподели очакванията си за предстоящите мачове.

фьодор лапоухов щастлив съм цска нас всеки турнир важен
Фьодор Лапоухов играе в ЦСКА от началото на 2025 година. Когато пристигна, начело на "червените" беше Александър Томаш. За 16 месеца обстановката в клуба може и да е драстично по-различна, но и сега краят на сезона се очертава безкрайно напрегнат.

Чужденците по-трудно се превръщат в любимци на привържениците, особено дефанзивните играчи. Но детайлите и неочаквните мигове могат да те накарат хората да те харесват, да говорят за теб, дори да те заобичат. В двубоя срещу големия съперник Левски, вратарят беше с дейно участие за изравнителния гол на "армейците", дошъл в последната атака. Детайл и неочакван миг.

"Да, наистина не се случва толкова често вратарят да асистира, но пък защо да не се случват подобни неща. Трябва да похвалим и Джеймс Ето'о, който направи чудесно центриране. Видях, че топката лети към мен и реших да скоча. Видях, че никой няма да атакува топката и реших да скоча и да играя с нея. Нищо чак толкова особено", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Стражът призна, че "червените" са се надявали на победа срещу столичния съперник.

"Да съм искрен - не сме особено щастливи от този резултат. Винаги искаш да печелиш - във всеки мач. Да, взехме точка в последната секунда, но не мога да кажа, че сме особено доволни. Но - това е животът", допълни вратарят.

Според него ЦСКА не приоритизира Купата на България за сметка на първенството.

"За нас всеки турнир е важен, опитваме се да печелим винаги. За нас няма значение дали е в първенството или за Купата. Да - плейофите започват, но това не променя по никакъв начин настройката ни. Следва мач за Купата. Фокусът ни сега е насочен към едно място - Разград", добави 22-годишният футболист.

Белоруският играч прекара вече година и половина в ЦСКА. В последните дни има слухове за трансфер - в Русия, Германия, Англия, но подобни твърдения са далеч от истината.

"В София е добре. Сега и се затопля, много е приятно. Жена ми е тук, вече и приятелите ми. Всичко е чудесно. Топ. Хората обичат да говорят, без да знаят всъщност какво става. Всичко е приказки. Сега съм в ЦСКА, много добър клуб. Щастлив съм тук. Сега влизаме в най-важната част от сезона. И трябва да сме максимално съсредоточени, така че да постигнем това, към което се стремим. И да постигнем успех", коментира Лапоухов.

Вратарят даде прогноза за победител на предстоящото световно първенство по футбол.

"Хм.. знам ли. Мисля, че Франция е много добър отбор. Може би Франция. Или пък отново Аржентина", завърши вратарят.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Фьодор Лапоухов #ПФК ЦСКА

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
2
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Избирателната активност в Русе е 13,3%
3
Избирателната активност в Русе е 13,3%
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства
4
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13...
В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване
5
В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване
Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни
6
Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни...

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
5
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Габриела и Стефани Стоеви: Тежките моменти за нас са уроци, които ни помагат да сме една по-добра версия на себе си
Габриела и Стефани Стоеви: Тежките моменти за нас са уроци, които ни помагат да сме една по-добра версия на себе си
Петър Хераков: Джиро д‘Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема Петър Хераков: Джиро д‘Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема
Чете се за: 02:20 мин.
Антони Здравков: Силно се надявам, че Левски ще запази преднината си и ще вземе мечтаната шампионска титла Антони Здравков: Силно се надявам, че Левски ще запази преднината си и ще вземе мечтаната шампионска титла
Чете се за: 04:52 мин.
Антони Здравков, Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт" Антони Здравков, Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт"
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 19.04.2026 г. - 12:55 ч. Спортни новини 19.04.2026 г. - 12:55 ч.
Стилияна Николова спечели сребро на обръч и бронз на топка на Световната купа по художествена гимнастика в Баку Стилияна Николова спечели сребро на обръч и бронз на топка на Световната купа по художествена гимнастика в Баку
Чете се за: 01:32 мин.

Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12% ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13...
Чете се за: 00:40 мин.
Общество
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
