БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Полицейска проверка в изборна секция в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Райшинов
Снимка: БТА
Изборният ден в Хасково започна също с проблеми. Около 30 членове и председатели на секции не са се явили на работа в началото на изборния ден.

Сериозни проблеми има и с машинното гласуване - над 30 устройства са извън строя, като в една секция в региона напълно е преустановен машинният вот. Започнаха да идват и сигналите за агитации и за контролиране на вота.

Екипът ни стана свидетел на полицейска проверка в училище "Георги Раковски" в квартал "Република", където от сутринта има огромни опашки от чакащи да гласуват. Беше подаден сигнал, че се дават указания как да гласуват избиратели. Полиция дойде на място, а председатели на комисии заявиха, че са извикани на разпит, за да дадат показания.

Проверки в Хасково се правят и във връзка с това да не се допуснат така наречените химикали с изчезващо мастило върху бюлетините, за да няма недействителни и невалидни.

БНТ: С машина или с бюлетина гласувате?

- С машина. Предпочитам машинния вот, защото според мен е по-малка вероятността от нещо да се случи не особено приятно.

БНТ: Защо предпочитате да гласувате с бюлетина?

- Така реших да гласувам.

БНТ: Обърнахте ли внимание какъв е цвета на химикала?

- Син беше химикала.

БНТ: А знаете ли какъв трябва да е неговия цвят?

- Син трябва да бъде.

БНТ: Нямаше проблеми?

- Нямаше проблеми.

"Имаме 869 избиратели в избирателният списък и към момента гласували те са около 85. Но тъй като гласуват основно на хартия, малко по-бавно става. Не основно, но изцяло", обясни председател на СИК.

