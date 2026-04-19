Габриела и Стефани Стоеви: Тежките моменти за нас са уроци, които ни помагат да сме една по-добра версия на себе си

від БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 05:35 мин.
Европейските шампионки по бадминтон дадоха обширно интервю за БНТ и изразиха мнение, че успехите им не са случайни

габриела стефани стоеви тежките моменти нас били уроци помагат сме една добра версия себе
Габриела и Стефани Стоеви станаха европейски шампионки за пети път в кариерата си като двойка.

Те спечелиха петата си титла този месец в Уелва, Испания, затвърждавайки позицията си на най-успешния женски дует на континента за всички времена. Сестрите имат общо 7 медала от европейски първенства (5 златни и 2 сребърни) и 7 поредни участия във финали.

Стоеви дадоха обширно интервю за БНТ и изразиха мнение, че успехите им не са случайни.

"Виждаме, че ние сме едно ниво над другите състезатели, но всеки мач има неговата трудност, независимо, че резултатът показват друго. Има също и напрежение, тъй като всички светлини са върху нас. Казват ни, че ние можем да поставим рекорди и ни казват какво е чувството, ако поставиш рекорди. Това си оказва също допълнително напрежение върху нас", сподели Стефани Стоева.

"Да, ние се опитваме просто да не го мислим толкова много. Тъй като преди европейското имахме много хубав лагер тук, бяха дошли две представителки от Япония и тези тренировки бяха едни от най-тежките, които някога сме имали. Буквално тренирахме по два часа на ден и си беше много по-различно от това, което сме свикнали. И в момента, в който вече тръгнахме за европейското, в главата ми беше, че ние ще вземем златото със сигурност, защото си чувствахме много подготвени двете", добави Габриела.

Стоеви разказаха за комуникацията и работата със своя треньор Петя Неделчева.

"Според мен получи ни се комуникацията и работата заедно, може би заради това, че тя е била спортист и е минала през това, което ние минаваме сега и знае как се чувстваме, знае колко труд полагаме, за да можем да сме на това ниво, да постигаме целите, които сме си поставили. Може би точно заради това комуникацията ни се получава с нея", разказа Габриела.

"Мисля, че този период да се караме в корта го минахме, имали сме си тежките моменти, но за нас са били като уроци, които ни помагат да поратсваме и да сме една по-добра версия на себе си", обясни Стефани Стоева.

През февруари България стана европейски шампион по бадминтон за жени отборно. На първенството в Истанбул тимът ни спечели историческа първа титла. Българските представителки надиграха сочения за фаворит състав на Дания с 3:1 победи. Първото българско златно отличие в отборно първенство на Европа бе изковано от Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова, водени от националния треньор Петя Неделчева.

Запитани имат ли си любим златен медал от европейско първенство, Стефани определи именно това от Истанбул:

"Може би за мен любимо злато е отборната титла, която завоювахме февруари месец с другите нашите съотборнички. Имахме труден период преди европейското, трудна група, знаехме срещу кой ще се изправим и не бяхме сигурни даже дали ще излезнем от групата. И също така, може би на това европейско показахме, че можем да бъдем един сплотен отбор, всяка да се бори за другата."

"Този медал е малко по-различен от всичките, които сме печелили като индивидуални, отборното е много по-различно", добави Габриела.

Цел номер ли е остава за тях Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години?

"За близко бъдеще световното ни е една от най-големите цели, тъй като само този медал и от Олимпиада ни липсват в колекцията", каза Стефани.

"За олимпийски игри е далеч, тъй като нашата квалификация е много трудна. Тя трябва да започне догодина май месец, а сега на 1 май започва друга квалификация за Европейски игри, която също е една от нашите големи цели", заяви Габриела.

"Ние сме в момента една двойка и проблема при нас е, че няма с кой да тренираме на това високо ниво, което се очаква да показваме на турнирите, които играем на световно първенство, на Олимпиада, дори на европейско, независимо, че там срещаме европейски двойки", поясни Стефани Стоева.

Вижте цялото интервю във видеото!

