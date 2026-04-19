След стрелбата в Киев – разследващите работят по няколко версии

Поредна тежка нощ в Украйна – местните власти съобщават за въздушни атаки в района на Чернигов и Одеса. Има пострадали.

Продължава разследването на масовото убийство в украинската столица Киев. Районът около супермаркета, в който се случи стрелбата и кратката заложническа криза, остава отцепен. Властите вече обявиха стрелбата, при която загинаха шест души, а десетки бяха ранени, за терористичен акт.

Стрелецът, който е роден в Москва, е ликвидиран. Разследващите разглеждат няколко версии за мотивите на нападателя, обяви във вечерното си видео обръщение президентът Володимир Зеленски.