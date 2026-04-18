Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията

Заложническата криза в Киев вече се разследва като терористичен акт, съобщи украинският главен прокурор.

58-годишният нападател, родом от Москва, откри огън и уби шестима души, след което се барикадира в супермаркет и взе заложници. Атентаторът беше убит от Специалните части.

Ранените са най-малко 15, сред тях има и дете.

СНИМКИ: БТА

Полицията се е опитала да преговаря със стрелеца 40 минути, но без резултат. Украинското следствие е установило, че мъжът е подпалил апартамента си преди нападението.