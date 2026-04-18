БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
Чете се за: 03:40 мин.
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Чете се за: 02:00 мин.
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Властите в Украйна разследват случилото се като терористичен акт

заложническа криза киев мъж уби шестима души беше застрелян полицията
Слушай новината

Заложническата криза в Киев вече се разследва като терористичен акт, съобщи украинският главен прокурор.

58-годишният нападател, родом от Москва, откри огън и уби шестима души, след което се барикадира в супермаркет и взе заложници. Атентаторът беше убит от Специалните части.

Ранените са най-малко 15, сред тях има и дете.

СНИМКИ: БТА

Полицията се е опитала да преговаря със стрелеца 40 минути, но без резултат. Украинското следствие е установило, че мъжът е подпалил апартамента си преди нападението.

#шестима убити #киев #заложническа криза #терористичен акт

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ