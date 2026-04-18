Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив

Нефтохимик 2010 се класира за финала в Супер Волей за първи път от три сезона, след като победи като гост Локомотив Авиа с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:23) в решаващия пети мач от полуфиналната серия.

С този успех тимът от Бургас спечели серията с 3:2 победи и си осигури място в битката за титлата, където ще се изправи срещу Левски София, който ще гони трети пореден шампионски трофей.

Двубоят в Пловдив предложи напрежение и обрати, достойни за тази фаза на първенството. Гостите започнаха по-концентрирано и взеха инициативата още в първия гейм, като успяха да удържат натиска на домакините в ключовите моменти. Във втората част бургазлии наложиха още по-сериозен контрол и увеличиха аванса си след стабилна игра във всички елементи.

Локомотив Авиа показа характер в третия гейм, в който намери ритъма си и успя да намали изоставането след по-добра игра в атака. Пловдивчани пренесоха инерцията и в четвъртата част, но в решителните моменти допуснаха грешки, които позволиха на Нефтохимик да затвори мача и серията.

С ключова роля за успеха бе разпределителят Любослав Телкийски, който бе избран за най-полезен играч (MVP) на срещата. Неговото включване като титуляр отново се оказа печеливш ход за старши треньора Иван Станев.

За Локомотив Авиа това означава край на амбициите за втори пореден финал в елита, като тимът от Пловдив завършва сезона с бронзовите медали след силното си представяне в редовния сезон.

Финалната серия между Нефтохимик и Левски обещава да предложи интригуващ сблъсък за титлата в българския волейбол.

