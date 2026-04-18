БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
Чете се за: 03:40 мин.
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Чете се за: 02:00 мин.
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Български волейбол
Запази

Бургазлии спечелиха решаващия пети мач срещу Локомотив Авиа и ще спорят с Левски за титлата

нефтохимик завърна финал волейболната суперлига драматичен успех пловдив
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нефтохимик 2010 се класира за финала в Супер Волей за първи път от три сезона, след като победи като гост Локомотив Авиа с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:23) в решаващия пети мач от полуфиналната серия.

С този успех тимът от Бургас спечели серията с 3:2 победи и си осигури място в битката за титлата, където ще се изправи срещу Левски София, който ще гони трети пореден шампионски трофей.

Двубоят в Пловдив предложи напрежение и обрати, достойни за тази фаза на първенството. Гостите започнаха по-концентрирано и взеха инициативата още в първия гейм, като успяха да удържат натиска на домакините в ключовите моменти. Във втората част бургазлии наложиха още по-сериозен контрол и увеличиха аванса си след стабилна игра във всички елементи.

Локомотив Авиа показа характер в третия гейм, в който намери ритъма си и успя да намали изоставането след по-добра игра в атака. Пловдивчани пренесоха инерцията и в четвъртата част, но в решителните моменти допуснаха грешки, които позволиха на Нефтохимик да затвори мача и серията.

С ключова роля за успеха бе разпределителят Любослав Телкийски, който бе избран за най-полезен играч (MVP) на срещата. Неговото включване като титуляр отново се оказа печеливш ход за старши треньора Иван Станев.

За Локомотив Авиа това означава край на амбициите за втори пореден финал в елита, като тимът от Пловдив завършва сезона с бронзовите медали след силното си представяне в редовния сезон.

Финалната серия между Нефтохимик и Левски обещава да предложи интригуващ сблъсък за титлата в българския волейбол.

Подробностите от репортера в Пловдив Мария Павлова-Кръстева вижте във видеото!

#НВЛ за жени 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
2
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
3
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
4
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
5
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Любомир Ганев: Плажният волейбол е важна част от цялостното развитие на волейбола Любомир Ганев: Плажният волейбол е важна част от цялостното развитие на волейбола
Чете се за: 04:17 мин.
Денислав Димитров: Класирането на финалите бе една от целите Денислав Димитров: Класирането на финалите бе една от целите
Чете се за: 01:35 мин.
Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал
Чете се за: 01:15 мин.
Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач
Чете се за: 01:30 мин.
Стефани Дянкова: Липсваше ни повече отборна игра Стефани Дянкова: Липсваше ни повече отборна игра
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Ден за размисъл за българите в Турция
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Техеран затвори отново Ормузкия проток заради американската блокада
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Как ще гласуват българите във Великобритания?
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Емили Ан Бофорт, виконтеса Странгфорд - английската лейди, която...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ