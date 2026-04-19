ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-то...
Иван Станев: Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а се печелят със сърце

Иван Станев
Старши треньорът на Нефтохимик 2010 Бургас Иван Станев не скри удовлетворението си от класирането за финала в мъжкото волейболно първенство след спечелването на полуфиналната серия срещу Локомотив Авиа с 3:2 победи.

"Щастлив съм, че имам възможността в клуба, в който съм израснал и съм печелил много като състезател, сега да печеля и като треньор. Треньорът е само една брънка от това, което показват тези момчета на игрището. Селекцията, която бе направена тази година, е отборът да играе два финала. Бяхме много упреквани през цялата година. С работата и резултатите тези момчета показаха, че е нямало по-добри. Благодаря им, че до края не се предадоха, защото моята философия и като състезател беше такава, че може и да загубиш дадена среща, но я загуби с достойнство, чест и борба. Това промених при тях, след като поех поста старши треньор на Нефтохимик", заяви Иван Станев.

"Стояхме по-добре на посрещане, но проблемът при нас беше, че в първите три мача, които изиграхме, не се справихме в процентно съотношение при нашата атака след посрещане. Това ни тежеше. С моето решение да включа Любо Телкийски този процент се повиши. Това ни помогна в Бургас, това ни помогна и днес. Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а се печелят със сърце. Този, който до последно е с по-хладна глава във важните моменти, той излиза победител", допълни той и обърна внимание на предстоящия финал срещу настоящия шампион Левски.

"Левски успяха да завършат серията си три дни по-рано. Имаха повече време за почивка, но програма минимум за Нефтохимик я изпълнихме с два финала. Единия го спечелихме, сега се борим за програма максимум. Ще дадем всичко от нас. Играем финал. Умората остава настрани. Всичко е в нашите ръце. Ако играем правилно и по най-добрия начин, имаме своите шансове да станем шампиони", завърши наставникът на Нефтохимик.

Свързани статии:

Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив
Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив
Бургазлии спечелиха решаващия пети мач срещу Локомотив Авиа и ще...
Чете се за: 02:15 мин.
#Иван Станев #ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
2
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
3
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
4
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не...
Първи конвой танкери премина през Ормузкия проток, Иран обаче възстановява "строгия контрол"
5
Първи конвой танкери премина през Ормузкия проток, Иран обаче...
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток
6
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Български волейбол

Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор
Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор
Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив Нефтохимик се завърна на финал във волейболната Суперлига след драматичен успех в Пловдив
Чете се за: 02:15 мин.
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
12956
Чете се за: 00:50 мин.
Локомотив Авиа зове феновете за подкрепа преди решаващия сблъсък с Нефтохимик Локомотив Авиа зове феновете за подкрепа преди решаващия сблъсък с Нефтохимик
Чете се за: 01:17 мин.
Нова ера в плажния волейбол: България с национални селекционери за първи път Нова ера в плажния волейбол: България с национални селекционери за първи път
Чете се за: 01:20 мин.
Нефтохимик 2010 изравни серията срещу Локомотив Авиа и прати полуфинала в решителен мач Нефтохимик 2010 изравни серията срещу Локомотив Авиа и прати полуфинала в решителен мач
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за отсъствия на членове на комисиите
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за отсъствия на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
В началото на изборния ден: Проблем с машина за гласуване в Бургас В началото на изборния ден: Проблем с машина за гласуване в Бургас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни смени в СИК Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни смени в СИК
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с машините забави отварянето на някои секции в Русе Технически проблем с машините забави отварянето на някои секции в Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-то Народно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
3D-мапинг - за първи път данните на социолозите в изборната нощ ще...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Предимно слънчево в изборния ден, следобед на места с превалявания
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
