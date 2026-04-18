ЦИК и областните управители с мерки бюлетините да се попълват с химикалки със син цвят

Преди осмите извънредни парламентарни избори Централната избирателна комисия и областните управители с мерки срещу това да не се допусне бюлетините да бъдат попълвани с химикалки с изчезващо мастило, каквито случая бяха регистрирани на предишни избори.

Този път часове преди вота бе поискана проверка какви химикалки са предоставени на секционните комисии и дали те пишат със задължителния син цвят. В Хасково също беше поставен въпросът дали е проведен инструктаж и какъв трябва да е химикалът.

За немалко хора това е главният въпрос утре - с какъв химикал ще попълваме изборните бюлетини. Хората питат, защото са притеснени, припомняйки ситуация от кметските избори през 2019 година, когато някои използваха хитростите на така наречените вълшебни писалки, с които влизаш в тъмната стаичка, попълваш бюлетината, но малко по-късно химикалът изчезва без дори да знаеш. Така бюлетината е невалидна, а твоят глас е бил недействителен.

Такава ситуация от СИК уверяват, че няма да допуснат този път да се случи, затова потърсиха съдействие от администрацията на Министерски съвет и разпоредиха проверки.

Не са много места в страната и Хасково се наложи да показват какви химикали са получили от общинските и областните власти. Но оказа се, че някои не са разбрали предмета на проверка.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Предлагам да изпратим писмо до областните управители с молба да ни информират на територията на областта химикалите, които са осигурени за СИК дали са с трайно синьо мастило, което не избледнява след поставянето и не се трие. За да бъдат ясни указанията на ЦИК за проверка и да получим адекватна информация, не снимки на кутии с химикали и да ни се обяснява дали са прозрачни или непрозрачни самите химикалки."

Днес проверки имаше в Хасково, те ще продължат и утре. Ангажимент на членовете на секционните избирателни комисии е да следят за това да не бъдат подменени предварително осигурените химикалки, които са със задължителния син цвят и сигурно мастило.

Десислава Филипова, зам.-председател на РИК-Хасково:"Да се проверява периодично от секционните комисии дали химикалите пишат със син цвят и дали са тези, които са предоставили в началото на изборния ден. На всички са предоставени такива в днешния ден. В самия изборен ден, когато няма избирател зад параваните, членовете на СИК трябва да следят дали са същите химикали и дали са със син цвят."

В самия изборен ден, когато няма избирател, който да упражнява вота си, т.е. да не безпокоят никой, членовете на СИК имат правото да проверяват дали всички налични материали, които дават указания на избирателите са зад паравана, така и дали химикалите дали са същите. Ако гражданите, отивайки да упражнят правото си на глас, имат съмнение за химикала, могат да подават сигнали в районните избирателни комисии.

