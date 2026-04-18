БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
Чете се за: 03:40 мин.
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Чете се за: 02:00 мин.
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Наблюдатели от ОССЕ пристигнаха в града, за да наблюдават гласуването

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Голяма група наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) пристигнаха в Кърджали. Те ще наблюдават вота в региона утре.

Към областта няма извънредни автобуси, които да пристигат от Турция, но редовните са пълни.

Хората казват, че този път сънародниците ни от Турция се прибират още от края на миналата седмица.

Тук на автогарата в Кърджали имам само 4 автобуса, които пътуват между Кърджали и Чорлу, Истанбул, Измир и Бурса.

Хората казват, че всички се прибират с редовните автобуси. Забелязва се оживление в селата от областта, които иначе са доста обезлюдени. Наблюдава се обаче и един спор. Дали идват за да гостуват, или защото се прибирали, за да летуват в България.


"- Добър вечер. Има ли много хора, които са се прибрали от Турция? Млечино понапълни ли се тези дни с хора?
Да, от Турция хората си дойдоха сега, няма какво да се лъжем.
Колко дойдоха?
От къде да знам, един рейс идва, след това друг рейс идва. Миналия ден дойде, ама от една седмица и повече те идват. И то не е само Млечино, Горно Прахово има тук, Долно Прахово. Има, бая села има."

"За лятото идват те, а други за избори не мисля да са дошли. Трябва да има и всеки е свободен да гласува."

Четири жалби са подадени в последните два дни в РИК. Три са за поставяне на агитационни материали пред помещения за провеждане на изборите и една за неправилно заключване на помещения и по четирите все още няма произнасяне на комисията.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ