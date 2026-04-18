Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя

Голяма група наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) пристигнаха в Кърджали. Те ще наблюдават вота в региона утре.

Към областта няма извънредни автобуси, които да пристигат от Турция, но редовните са пълни.

Хората казват, че този път сънародниците ни от Турция се прибират още от края на миналата седмица.

Тук на автогарата в Кърджали имам само 4 автобуса, които пътуват между Кърджали и Чорлу, Истанбул, Измир и Бурса.

Хората казват, че всички се прибират с редовните автобуси. Забелязва се оживление в селата от областта, които иначе са доста обезлюдени. Наблюдава се обаче и един спор. Дали идват за да гостуват, или защото се прибирали, за да летуват в България.



"- Добър вечер. Има ли много хора, които са се прибрали от Турция? Млечино понапълни ли се тези дни с хора?

Да, от Турция хората си дойдоха сега, няма какво да се лъжем.

Колко дойдоха?

От къде да знам, един рейс идва, след това друг рейс идва. Миналия ден дойде, ама от една седмица и повече те идват. И то не е само Млечино, Горно Прахово има тук, Долно Прахово. Има, бая села има." "За лятото идват те, а други за избори не мисля да са дошли. Трябва да има и всеки е свободен да гласува."

Четири жалби са подадени в последните два дни в РИК. Три са за поставяне на агитационни материали пред помещения за провеждане на изборите и една за неправилно заключване на помещения и по четирите все още няма произнасяне на комисията.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов