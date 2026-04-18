Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини

Подготовката за изборите не мина и без проблеми, които изискваха спешно разрешаване. В Добрич и Шумен се наложи извънредна смяна на хартиените бюлетини,защото част от тях са доставени в областните администрации с дефекти. С решение на ЦИК БНБ отпечата нови тиражи с над 300 хиляди бюлетини, които вече са доставени в двете области.

При разпределянето на бюлетините още в четвъртък служители на обшина Добрич видели,че част от тях не отговарят на изисквамията нa изборното закоодателство.

Цонка Велкова, председател на РИК - Добрич: "Установяват грешки в номерата, давам пример: един кочан започва от 1 и трябва да завърши на 100. Тези кочани се описват и когато установяват, че завършва на 102, общинските администрации изброяват ръчно. Започнахме да преглеждаме щателно, съвместно с колеги от Районната комисия."

След огледа откриват и бюлетини с други дефекти.

Цонка Велкова, председател на РИК - Добрич: "Имаше бюлетини, които в отрязъците нямаше никакъв номер. Имаше бюлетини в които имаше наченки на номер в отрязъците. Имаше и обратни хипотези."

Централната избирателна комисия е уведомена незабавно.

Росица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК: "Веднага вечерта взехме решение да се отпечата изцяло наново тиражът за район Добрич. Те вече са доставени в областната администрация."

Започва проверка на бюлетините в още 8 области, произведени от печатница в Плевен. В петък дефектни бюлетини са засечени и в изборен район Шумен.

Надежда Върбева, говорител на РИК-Шумен: "Номера на бюлетината, който е на кочана, не съответства на номера, който е на отрязъка на същата бюлетина. Мисля, че имаше две с някакви малки дупчици по тях и мисля,че една скъсана бюлетина също беше намерена."

Печатицата на БНБ в София спешно отпечата нови бюлетини и за изборен район Шумен.



Книжата бяха доставени в областната администрация около 15.30 днес. Раздаването на бюлетинните в секците Шуменска област започна в късния следобед.

Бюлетини с по-незначителни дефекти от плевенската печтница са досътавени и в други изборни райони.

Росица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК: "Зацапвания с мастило, прекъсната лента, но сме оказали още снощи на ОА тези бюлетини, тъй като са малко на брой, да не бъдат предавани на СИК."

ЦИК ще иска обяснение от печатицата на БНБ за дефектните бюлетини.

Росица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК: "Тази печатница не за първи път печата, Затова е изненадвашо че са се получили тези неща. Важното е изборите да бъдат произведени, като трябва пак ще изясняваме ситуацията след това."

Дефектите бюлетини ще бъдат сърнавявани в печатиьца на БНБ докато ЦИК вземе решенеи да бъдат унищожени.

В съобщение от Централната избирателна комисия се позовават на Изборния кодекс и обясняват, че ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания, например следи от мастило, точици, петна, гласът се зачита за действителен.