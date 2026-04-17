Несъответствия в изборните бюлетини за Шумен

При раздаването на хартиените бюлетини за извънредните парламентарни избори за гласуване в 30-ти многомандатен избирателен район са установени проблеми.

При обработката екипите на Областна администрация и на общините установиха, че са налице разминавания в номерацията на някои от кочаните, петна от мастило върху хартията.

Раздаването на хартиените бюлетини е преустановено до изясняване на казуса. За проблема е уведомена Централната избирателна комисия. Чака се спешно произнасяне на ЦИК.