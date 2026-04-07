В област Шумен доставиха бюлетините за вота на 19 април

Бюлетините за изборите на 19 април в 30-и многомандатен избирателен район – Шумен са доставени в Областната администрация при засилена полицейска охрана, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Получени са 160 000 бюлетини съгласно одобрения тираж.

В следващите дни предстои доставката и на останалите изборни книжа и материали, включително избирателни списъци и ролки за машинно гласуване. Всички материали се съхраняват в определени със заповед на областния управител помещения, охранявани от служители на Областната дирекция на МВР – Шумен.

По утвърден график изборните книжа ще бъдат предадени на общините в областта с приемо-предавателни протоколи.