БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми, свързани с раздаването на изборните книжа и машините в деня за размисъл във Видин

от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

255 секции отварят врати на изборите в неделя във Видинско. В 121 секции ще има възможност да се гласува с машина и бюлетини.

Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми свързани с раздаването на изборните книжа и машините премина деня за размисъл във Видин.

Традиционно тук погледите са насочени към квартал "Нов път", който и на тези избори беше обект на полицейски проверки.

Днес на входа на махалата имаше пропускателен пункт, а някои от шофьорите бяха проверявани.

От областната дирекция на МВР заявиха, че от началото на кампанията досега са получение над 50 сигнала, свързани с изборни нарушения. Образувани са над 20 досъдебни производства и са съставени над 100 предупредителни протокола.

Ден преди вота засилени полицейски проверки можеха да се видят в "Нов път", Новоселци и Капитановци. На места бяха изградени специални пропускателни пунктове.

В "Нов път" разказват, че обичайно преди избори махалата е обект на проверки, свързани с купуване и продаване на гласове. Твърдят, че пари не се предлагат и че не представляват интерес за политическите сили.

"Няма никаква агитация. Няма нищо.

Предложения има ли към хората?

Не, не. Не съм запознат с поликита. Ние тук сме вярващи хора. Надяваме са Господ да изпрати правилния човек и да оправи България."

"Като гледаш тук няма откъде да изкараш два лева. Мъчим се , но няма къде да идем да работим."

"Връщат ли се хора да гласуват от чужбина? Засега никой не е дошъл.

Агитира ли ви някой?

Не, засега никой."

В Брегово също са проверявани адреси.

Боян Асенов: "Имаше проверки от страна на полицията? Имаше два пъти.

Кои останахте в Брегово?

Пенсионери. Самотни хора. По един вкъщи. Умира. Няма кой да го погребе."

От местния РИК коментираха и разминаването от 10 000 души в предизборните списъци с тези от данните на НСИ

Павел Петков, председател РИК-Видин: "Ситуация нямаше. Проста се използваха данни от преброяването 2021 г., което не е редно да се използва за избирателни цели. Преброяването обхваща лицата на териотирята на страната към онзи момент. Избирателните списъци включват всички с право на глас, които имат постоянен адрес на територията на съответната област."

От РИК заявиха, че избирателните списъци се актуализират до последния момент.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#без проблеми #проверки #Видин

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ