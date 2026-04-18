Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми, свързани с раздаването на изборните книжа и машините в деня за размисъл във Видин

255 секции отварят врати на изборите в неделя във Видинско. В 121 секции ще има възможност да се гласува с машина и бюлетини.
Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми свързани с раздаването на изборните книжа и машините премина деня за размисъл във Видин.
Традиционно тук погледите са насочени към квартал "Нов път", който и на тези избори беше обект на полицейски проверки.
Днес на входа на махалата имаше пропускателен пункт, а някои от шофьорите бяха проверявани.
От областната дирекция на МВР заявиха, че от началото на кампанията досега са получение над 50 сигнала, свързани с изборни нарушения. Образувани са над 20 досъдебни производства и са съставени над 100 предупредителни протокола.
Ден преди вота засилени полицейски проверки можеха да се видят в "Нов път", Новоселци и Капитановци. На места бяха изградени специални пропускателни пунктове.
В "Нов път" разказват, че обичайно преди избори махалата е обект на проверки, свързани с купуване и продаване на гласове. Твърдят, че пари не се предлагат и че не представляват интерес за политическите сили.
"Няма никаква агитация. Няма нищо.
Предложения има ли към хората?
Не, не. Не съм запознат с поликита. Ние тук сме вярващи хора. Надяваме са Господ да изпрати правилния човек и да оправи България."
"Като гледаш тук няма откъде да изкараш два лева. Мъчим се , но няма къде да идем да работим."
"Връщат ли се хора да гласуват от чужбина? Засега никой не е дошъл.
Агитира ли ви някой?
Не, засега никой."
В Брегово също са проверявани адреси.
Боян Асенов: "Имаше проверки от страна на полицията? Имаше два пъти.
Кои останахте в Брегово?
Пенсионери. Самотни хора. По един вкъщи. Умира. Няма кой да го погребе."
От местния РИК коментираха и разминаването от 10 000 души в предизборните списъци с тези от данните на НСИ
Павел Петков, председател РИК-Видин: "Ситуация нямаше. Проста се използваха данни от преброяването 2021 г., което не е редно да се използва за избирателни цели. Преброяването обхваща лицата на териотирята на страната към онзи момент. Избирателните списъци включват всички с право на глас, които имат постоянен адрес на територията на съответната област."
От РИК заявиха, че избирателните списъци се актуализират до последния момент.
