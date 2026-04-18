Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми, свързани с раздаването на изборните книжа и машините в деня за размисъл във Видин

255 секции отварят врати на изборите в неделя във Видинско. В 121 секции ще има възможност да се гласува с машина и бюлетини.

Без сериозни сигнали за нарушения или проблеми свързани с раздаването на изборните книжа и машините премина деня за размисъл във Видин.

Традиционно тук погледите са насочени към квартал "Нов път", който и на тези избори беше обект на полицейски проверки.

Днес на входа на махалата имаше пропускателен пункт, а някои от шофьорите бяха проверявани.

От областната дирекция на МВР заявиха, че от началото на кампанията досега са получение над 50 сигнала, свързани с изборни нарушения. Образувани са над 20 досъдебни производства и са съставени над 100 предупредителни протокола.

Ден преди вота засилени полицейски проверки можеха да се видят в "Нов път", Новоселци и Капитановци. На места бяха изградени специални пропускателни пунктове.

В "Нов път" разказват, че обичайно преди избори махалата е обект на проверки, свързани с купуване и продаване на гласове. Твърдят, че пари не се предлагат и че не представляват интерес за политическите сили.

"Няма никаква агитация. Няма нищо. Предложения има ли към хората? Не, не. Не съм запознат с поликита. Ние тук сме вярващи хора. Надяваме са Господ да изпрати правилния човек и да оправи България." "Като гледаш тук няма откъде да изкараш два лева. Мъчим се , но няма къде да идем да работим." "Връщат ли се хора да гласуват от чужбина? Засега никой не е дошъл. Агитира ли ви някой? Не, засега никой."

В Брегово също са проверявани адреси.

Боян Асенов: "Имаше проверки от страна на полицията? Имаше два пъти. Кои останахте в Брегово? Пенсионери. Самотни хора. По един вкъщи. Умира. Няма кой да го погребе."

От местния РИК коментираха и разминаването от 10 000 души в предизборните списъци с тези от данните на НСИ

Павел Петков, председател РИК-Видин: "Ситуация нямаше. Проста се използваха данни от преброяването 2021 г., което не е редно да се използва за избирателни цели. Преброяването обхваща лицата на териотирята на страната към онзи момент. Избирателните списъци включват всички с право на глас, които имат постоянен адрес на територията на съответната област."

От РИК заявиха, че избирателните списъци се актуализират до последния момент.

