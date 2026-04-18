Часове преди вота: Смениха близо 400 членове на СИК-ове в Благоевград и близо 200 във Велико Търново

Часове преди началото на изборния ден масови смени на членове на секционни избирателни комисии в страната. За последните дни заявленията за отказ от участие в комисии са стотици, като в някои области броят им отново е до-сериозен. Къде са местата с най-много направени смени?

Близо 400 са членовете на секционни избирателни комисии, които са били сменени в област Благоевград последните три дни. Те основно са от общините Сандански, Петрич, Кресна и самият областен център.

Мартин Бусаров, председател на РИК - Благоевград: "Новите членове не са обучени. Ние проведохме обучението в дните 7, 8 и 9 април, тоест ние сме поставените пред въпроса как новите членове ще произведат изборния ден, ще успеят ли да бъдат от полза на избирателите, но се надявам, той като това лежи изцяло на съвестта партиите, те да са подали членове, които все пак са минали някакви вътрешно партийни обучения."

Близо 200 са сменените членове на секционни комисии и в област Велико Търново. Тук смени има и в ръководствата на повечето секции.

В Бургас списъците с членове се актуализират постоянно, като на мястото на освободените веднага са назначени нови. Заради по-големия брой членове на секционни комисии тази година от РИК не очакват проблеми със състава на комисиите.

Пламена Апостолова, член на РИК - Бургас: "Постъпват ежедневно оставки от членове на СИК в различни техни качества и ръководства, и членове. Те имат право на това и съответно ние се съобразяваме и обработване…

В тези избори секционните избирателни комисии се състоят от 9 души, което в някаква степен ни дава спокойствие, че дори да има един-двама отпаднали, ще бъде налице кворум така, че секционните избирателни комисии да работят нормално."

Оказва се, че не са малко и случаите на различни места в страната, в които назначени членове на комисии дори не са знаели, че имената им са били подадени за членове на секционни комисии. Едно от местата е област Кърджали, където броят на подалите заявления за отказ от участие в организацията и провеждането на вота утре е близо 20.

Петър Захариев, председател на РИК – Кърджали: "Имаме такива обаждания в Комисията и лица назначени идват и на място и се оплакват, че са били назначени без да знаят, даваме им бланка за оставка, те си я попълват и ние ги освобождаваме. Постъпват и по електронната поща писма от такива членове, които искат да бъдат освободени."

Въпреки новите правила на Централната избирателна комисия, в които регламентираха отказа за участие в секция с нарочна декларация подадена или изпратена лично от лицето, което иска да се откаже. От комисията нямат обяснение защо тази практика продължава и преди тези избори.

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК: "Всъщност се спазват изискванията на Изборния кодекс и решението на ЦИК и се депозират искания от членовете на СИК-те, подписани от тях, да бъдат заменени, което никак не е добра практика, защото тези членове на СИК-ове са обучени и замяната им вчера или онзи ден не е добра практика. Не зная защо се случва това и защо се прави от парламентарно представените партии, защото това е по тяхно искание. Но след като е спазен закона - няма как да противодействаме - молим да се преустановят смените на членове на СИК-ове."

За да премине изборния ден и обработката на бюлетините и изборните книжа нормално, Районните избирателни комисии в страната отново разчитат на опитните членове на комисии, които да компенсират липсата на обучение на новоназначените хора в секциите в последния момент.

