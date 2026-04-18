БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 03:40 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как ще гласуват българите във Великобритания?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Запази

27 секции са отворени в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ден преди изборите отправяме поглед и към Великобритания. Там има над 200 000 българи и само 27 секции - 4 пъти по-малко от предишния вот?

Всички 7 секции в сградата на българското посолство вече са подготвени, като най-спокойно се очаква да бъде в секция №1, защото там ще гласуват всички българи, които предварително подадоха заявления. В останалите 6 секции ще се гласува с декларации, което допълнително ще натовари процеса.

В Източен и в Северен Лондон, където живеят най-много българи, има отворена само по една секция. Така на практика там се очакват огромни опашки, затова има и много доброволци, които в утрешния ден ще бъдат ангажирани с процеса и ще отговарят за организацията на опашките по места.

"Румънците излязоха 20 милиона по площадите и виж ги колко политици вкараха в затворите."

На 20 километра от сърцето на Лондон в българска закусвалня най-обсъжданата тема днес са изборите.

Мишо Пенев, българин в Лондон: "Ще си дадем гласа - да няма корупция, да се върнем в България и да си живеем в Родината, където ни е хубаво. Тука сме по принуда."

"- Ще гласувате ли утре?
Утре съм на работа, съжалявам иначе бих отишъл."

Благой, българин в Лондон: "Утре ще гласуваме, как защо, защото сме българи, искаме да изразим своя глас.
- Кой са най-често свързаните теми, които коментирате тук свързани с България и политиката?
Корупцията в нашата държава."

Анета Спасова, служител в българска закусвалния в Лондон: "Първото нещо, което ще направя сутринта след като се събудя е да отида в избирателната секция.
- Очакваш ли опашки, напрежение?
По принцип да, планувам го да отида малко по-рано, защото все пак съм на работа след това."

На Острова обаче темата за купуване на гласове е табу.

Алиде Алиева: "Защото заплатите са ни високи, заради добро заплащане, ако беше и в България така, нямаше да бъдем тука."

Благой, българин в Лондон: "По-малко да е платения вот в нашата държава.
- Разбрах, че тук не се купуват гласове?
Еми няма как да стане."

В посолството има двойно повече секции от последните избори.

Светла Дионисиева, член на секция в посолството в Лондон: "Ние имаме 5000 бюлетини, изпратени и предполагам, че толкова хора ще минат. На миналите избори бяха 1000-2000 души и понеже нямаме много секции, сигурно ще се струпат най-много тук в посолството."

Йоана Манджукова, изборен доброволец във Великобритания: "Невралгични секции най-вероятно ще има в цял Лондон, защото секциите са много по-малко от друг път. Ние сме участвали на изборите 20-та година, когато имаше ограничение на секциите до 35, просто ужасно големи опашки и чакане по няколко часа за гласуване. И това няма как да стане без хора, които да помагат, просто да контролират самите опашки. Да помагат на хората, ако евентуално не знаят как да попълнят декларация."

На последните избори гласуваха над 21000 българи тук, но сега очакванията са за двойно по-голям интерес.

Вижте още от специалния пратеник на БНТ във Великобритания Виолета Русенова

#Лондон #българи #гласуване #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Чете се за: 03:50 мин.
Чете се за: 06:07 мин.
Чете се за: 02:05 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 00:30 мин.
Чете се за: 04:15 мин.
Чете се за: 02:05 мин.
Чете се за: 03:07 мин.
Чете се за: 06:07 мин.
Чете се за: 04:12 мин.
Чете се за: 04:27 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ