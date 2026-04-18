Ден за размисъл за българите в Турция

Над 6 пъти по-малко секции в Истанбул в сравнение с предишния вот, но дали това означава и 6 пъти по-малко гласували?

Рано е да се каже, но със сигурност картината, която ще видим утре пред избирателните секции ще създава усещането за висока активност. Очаква се да се извиват дълги опашки.

Разбира се, намаленият брой секции е основната тема за българските изселници тук. В Авджелар, където в миналото имало по 2-3 секция, сега е само една. 27 са общо секциите в цяла република Турция, 7 в дипломатическите емисии и 20 според избирателното законодателство.

В Истанбул на миналите избори е имало 49 секции, сега те са едва 7, в 6 точки. Две са секциите в Генералното консулство, където има възможност да се гласува само с хартия. Във всички останали 5 секции има смесено гласуване и с машини.

Днес приключи нормално подготовката на изборния ден, всички секции бяха запечатани, явиха се всички 9 члена на секционните комисии. За първи път в Турция има 9-членни комисии, това е с цел да се облегчи работата в с броенето на гласове, като се очаква да бъдат доста по-натоварени всяка една от секциите с много повече гласували.

Организира се превоз на гласоподаватели от една секция в друга, в зависимост от натовареността.

Иначе подготовката е вяла, няма тази активност, която е наблюдавана на парламентарни избори при минали години. Осезаемо се усеща и липсата на местните власти, на общинските власти, които вземаха активно участие в подготовката на изборите. Умора от българските избори, разочарование от партиите. Това споделиха пред нас изселниците.

В миналото на този ден в квартал Авджълар обикаляха микробуси с високоговорители и призоваваха да се гласува на български избори, виждаха се и плакати с агитация на турски език. Сега събота в "малката България", както наричат квартала е най-обикновен ден. Местните власти в турските общини не се включват в подготовката, а изселниците са изморени от български избори, които не променят нищо в живота им.

Нахиде Дениз, кореспондент на БТА в Истанбул: "Хората просто, когато гласуват оттук искат повече да има представители техни в държавните органи, не говоря за партиите, а за държавните орани, но това според тях почти не се случва в България. Другият важен фактор - доста партии вече се насочиха към избирателите в Турция, те и дойдоха тук да агитират, но като че ли все още няма доверие в тези новите партии."

В квартал Авджълар ще има едва една секция, една ще е и секцията в съседния Есенюрт, а компактно население от български турци има в много други квартали в западната част на Истанбул. В азиатската част на мегаполиса има едва една секция. За разпределението на секциите са избрани обективни критерии.

Васил Вълчев, генерален консул в Истанбул: "И тези принципи са броят на заявления, които са подали нашите избиратели, териториалното разпределение на българските общности, което ни е много добре известно на място и третия - това е броят на гласувалите избиратели на предишните избори."

В квартал Есенюрт подготовката на изборната секция започна нормално, но екипът ни не беше допуснат от СИК вътре в помещението. Събраха се всички 9 члена на секционната комисия - за първи път комисиите са 9-членни, за да могат да поемат натоварването. В деня на размисъл за българските изселници най-голямата тема са намаленият брой секции.

Ергин, жител на кв. Есенюрт, Истанбул: "И това ще се отрази на резултатите от изборите и всеки член, всеки гражданин на България има правото да гласува и да няма повече ограничения с такива работи." Нахиде Дениз, кореспондент на БТА в Истанбул: "Тукашните избиратели смятат, че българските партии просто са ги наказали. Наказвайки тях, наказват и другите, орязвайки секциите. Според мен ще има много натрупване на хора, ще има напрежение, може би ще има и много хора, които ще се откажат да гласуват."

Но по-малкият брой секции не означава и по-бързо броене на гласовете и спокойна нощ след вота.

Васил Вълчев, генерален консул в Истанбул: "В самите секции не, напротив. Очакваме въпросната натовареност на наличните секции да се забави този процес, като се има предвид, че имаме и комбинирано гласуване с хартии и машини. И ако в една секция примерно средната натовареност на предишни изборе и била 600-700-800 човека. Сега очакванията са над 1200-1300 - това са много гласове."

Малко над 48 хиляди са гласувалите на вота в Турция през 2024-та година, сега се очаква техният брой да е между 30 и 40 хиляди.

