Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Техеран затвори отново Ормузкия проток заради американската блокада

Иран отново затвори Ормузкия проток в отговор на американската блокада. Най-малко един танкер е бил обстрелван от ирански съдове. Техеран заяви, че ще контролира движението на корабите през ключовия морки път, докато в региона не се установи траен мир.

Нова дати за преговори със САЩ няма, обяви иранското външно министерство, но Техеран проучва нови американски предложения.

Техеран обвини Съединените щати, че продължават актовете на пиратство и морски кражби под това, което наричат блокада.

Ебрахим Золфакари, говорител на Ислямската революционна гвардия: "Поради тази причина, контролът над Ормузкия проток се върна в предишното си състояние. Този стратегически проток е под строго управление и контрол на въоръжените сили. Докато Съединените щати не прекратят ограниченията върху пълната свобода на движение на плавателни съдове от Иран до различни дестинации и от дестинации до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане непроменена."

Така Иран затвори отново протока след като обяви отварянето му в петък.

А в Телеграм канала си по случай националния ден на иранската армия, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви, че военноморските сили на Ислямската република са „готови отново да нанесат поражение на противниците си“.

послание на Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран: "Армията се противопостави на зловещите планове на Съединените щати, остатъците от режима на Пахлави и сепаратистите, които искаха да раздробят Иран, и постигна епични успехи."

Доналд Тръмп отрече съобщенията, че обмисля размразяване на до 20 милиарда щатски долара ирански активи в замяна на това Иран да се откаже от запасите си от обогатен уран.

Според Тръмп, Вашингтон и Техеран продължават да преговарят преди очакваното изтичане в сряда на двуседмичното споразумение за спиране на огъня.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Те нямат флот, нямат военновъздушни сили, намят лидери, нямат нищо. Не могат да ни изнудват. Ще имаме известна информация до края на деня, разговаряме с тях и заемаме твърда позиция."

Междувременно иранският Върховен съвет за сигурност съобщи, че е получил нови предолжения от Вашингтон чрез пакистанските посредници.

#САЩ-Иран #ново затваряне #ормузки проток #преговори

