Иран отново затвори Ормузкия проток.

Техеран обвини Съединените щати, че продължават актовете на пиратство и морски кражби под това, което наричат блокада.

Говорителят на Ислямската революционна гвардия Ибрахим Золфакари заяви, че поради тази причина, контролът над Ормузкия проток се връща в предишното си състояние.