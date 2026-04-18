Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Слушай новината
Иран отново затвори Ормузкия проток.
Техеран обвини Съединените щати, че продължават актовете на пиратство и морски кражби под това, което наричат блокада.
Говорителят на Ислямската революционна гвардия Ибрахим Золфакари заяви, че поради тази причина, контролът над Ормузкия проток се връща в предишното си състояние.
"Този стратегически проток е под строго управление и контрол на въоръжените сили. Докато Съединените щати не прекратят ограниченията върху пълната свобода на движение на плавателни съдове от Иран до различни дестинации и от дестинации до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане непроменена", заяви Золфакари.