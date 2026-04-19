Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Локомотив Авиа загуби решителния пети полуфинален плейоф срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство.

Найден Найденов
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов призна, че отборът му има за какво да съжалява, след като загуби решителния пети полуфинален плейоф срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство. Така "черно-белите" пропуснаха възможността да спорят за титлата във втори пореден сезон и през тази година остава с бронзовите медали.

"Има за какво да съжаляваме. Необяснимо за мен започнахме мача доста неубедителни, доста притеснени. Имахме шансове там два пъти да ги победим и пропуснахме. Може би заради това отборът малко се стресира. Говорили сме по този въпрос, но не започнахме по най-добрия начин и се стигна до 2:0. Успяхме да покажем, че сме отбор. Влязохме в ритъм, спечелихме третия гейм, но за съжаление 2-3 дребни грешки в четвъртия ни попречиха да докараме мача до тайбрек, в който вече не се знае какво щеше да се случи", заяви след срещата наставникът на Локомотив.

"Искам да поздравя всички фенове и всички, които ни подкрепят. Мисля, че защитихме името на Локомотив. Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор, който изградихме през миналата година. Аз се гордея с тях и всички фенове трябва да се гордеят. Продължаваме да надграждаме и да се борим за славата на този клуб", допълни Найден Найденов.

