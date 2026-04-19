БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Затруднения с машинното гласуване в началото на изборния ден в Старозагорска област

Репортер: Иван Янев
Снимка: БТА
Със затруднения с машинното гласуване започна изборния ден в Старозагорска област. Председателят на РИК съобщи, че голяма част от машините дават дефекти и не позволяват отпечатване на бюлетини.

Проблемите не са ограничени само до Община Стара Загора, а се наблюдават в цялата област. В 27-ми многомандатен избирателен район – Стара Загора право на глас на днешните предсрочни парламентарни избори имат близо 280 хиляди избиратели. Общо 500 са секционните комисии, като в 360 от тях има машинно гласуване.

- Опитах се да гласувам. Машината ми изписа, че ми отпечатва бюлетината, но не отпечата нищо. И след това, по указания на председателя на секционната избирателна комисия и след обаждане в Районната избирателна комисия, гласувах на хартия. И сега чакам техник, за да видим какво се случва с гласа ми от машината.

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #Стара Загора

