Затруднения с машинното гласуване в началото на изборния ден в Старозагорска област

Със затруднения с машинното гласуване започна изборния ден в Старозагорска област. Председателят на РИК съобщи, че голяма част от машините дават дефекти и не позволяват отпечатване на бюлетини.

Проблемите не са ограничени само до Община Стара Загора, а се наблюдават в цялата област. В 27-ми многомандатен избирателен район – Стара Загора право на глас на днешните предсрочни парламентарни избори имат близо 280 хиляди избиратели. Общо 500 са секционните комисии, като в 360 от тях има машинно гласуване.