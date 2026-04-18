ЕК активира механизма за кризисни ситуации в помощ за рибарите

Европейската комисия активира механизма за кризисни ситуации на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, който позволява финансови компенсации за бранша заради поскъпването на горивата след началото на конфликта в Близкия изток. Собственици на рибарски кораби казват, че работят на загуба и се опасяват от фалити.

Ивайло Стефанов има рибарски кораб, който се захранва с дизелово гориво. Всяко влизане в морето вече му носи финансови загуби.

Ивайло Стефанов, рибар: "Последното ни влизане имаме разход за гориво от 1850 евро. Преди повишаването на цените, разходът ни за същото време – 5 дни в морето, около 1000 евро беше.”

Рибарите казват, че работят на загуба, защото уловеното количество риба не стига за покриване дори на разходите. Печалбата е изключена.

Йордан Господинов, Асоциация на производителите на рибни продукти: "Кораби имаме по 25 метра големи, едната фирма има пет кораба днес зарежда 3 тона нафта. Може да ги сметнете колко са. И ако тези пет кораба уловят по под един тон цаца, ако излизат за цаца, буквално са пред фалит. Ами, ако това се случи няколко дни? Стресът при нас освен с горивата е и с електроенергията, рибата е бързо развалящ се продукт. Замразяваме я и съхранението е при минус 18 градуса, това са много енергоемки устройства." Ивайло Стефанов, рибар: "По този начин не може да се продължава, понеже цените на рибата почти не са се променяли последните 4-5 години, а горивата и другите разходи са се увеличили доста.”

От браншовите организации посрещнаха с облекчение новината за решението на Европейската комисия за предоставяне на финансови компенсации.

Йордан Господинов, Асоциация на производителите на рибни продукти: "Ние искаме да използваме европейските средства по Програмата за морско дело и рибарство, каквито средства има достатъчно, за да не утежним бюджета."

Мярката за финансови компенсации на риболовния бранш ще бъде приложена със задна дата от 28 – ми февруари.